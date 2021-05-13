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После того, как во время лесного пожара на глазах парашютистки-пожарной Ханны погибают несколько человек, трое из которых были детьми, преследуемая кошмарами об этой трагедии, она вынуждена отправиться патрулировать отдаленный участок леса в Монтане – такая работа должна была гарантировать ей тишину и покой. Однако вскоре после того, как она обустроилась на новом месте, Ханна встречает напуганного мальчика по имени Коннор, который явно от кого-то бежит. Узнав, что того преследуют…