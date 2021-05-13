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Те, кто желает мне смерти Те, кто желает мне смерти
Киноафиша Фильмы Те, кто желает мне смерти Отзывы о фильме «Те, кто желает мне смерти»
Those Who Wish Me Dead Те, кто желает мне смерти 2021 / Канада / США
6.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Те, кто желает мне смерти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После того, как во время лесного пожара на глазах парашютистки-пожарной Ханны погибают несколько человек, трое из которых были детьми, преследуемая кошмарами об этой трагедии, она вынуждена отправиться патрулировать отдаленный участок леса в Монтане – такая работа должна была гарантировать ей тишину и покой. Однако  вскоре после того, как она обустроилась на новом месте, Ханна встречает напуганного мальчика по имени Коннор, который явно от кого-то бежит. Узнав, что того преследуют…

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Максим Рубанов 13 мая 2021, 20:08
Оценка
Фигня , да ещё и скучная
13 мая 2021, 20:08 Ответить
Comon 14 мая 2021, 02:38
Оценка
Не фигня, хороший фильм. И лучшая роль Джоли.. ну почти лучшая
14 мая 2021, 02:38 Ответить
Comon 14 мая 2021, 02:44
Оценка
Ха! Авторское описание - это жесть)) возможно это сюжет книги а не фильма
14 мая 2021, 02:44 Ответить
natashenkavladislav 14 мая 2021, 17:36
Оценка
Сильный фильм. В нем есть всё. Стоит глянуть.
14 мая 2021, 17:36 Ответить
brandy090 19 мая 2021, 01:09
Отличный фильм, в начале показался нудным и неинтересным, но развязка изменила полностью впечатление о фильме в целом
19 мая 2021, 01:09 Ответить
Кристина Д 19 мая 2021, 07:07
Оценка
Отличный фильм! Держит в напряжении все время. Хорошая игра актеров. Никакой лишней "воды". Сам фильм красиво снят - природа шикарна! В общем, я -рекомендую к просмотру!
19 мая 2021, 07:07 Ответить
Аир Вест 21 мая 2021, 12:51
Фильм огонь🤩
21 мая 2021, 12:51 Ответить
Eva Reiss 24 мая 2021, 20:11
Оценка
Фильм супер ⚡️
24 мая 2021, 20:11 Ответить
Айнур Шейдаева 30 мая 2021, 08:05
Фильм скучный, смотрела только ради Джоли
30 мая 2021, 08:05 Ответить
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