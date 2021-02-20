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Аферистка Аферистка
Киноафиша Фильмы Аферистка Отзывы о фильме «Аферистка»
I Care a Lot Аферистка 2020 / Великобритания
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Аферистка»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм Дж. Блэйксона построен вокруг мошенничества, которое по-настоящему пугает своей безжалостностью и изумляет эффективностью. Перед нами Марла – именно ее закадровый голос начинает включать нас в эту историю – обаятельная злодейка в костюмах с гипнотизирующей улыбкой. Она построила свой бизнес на «заботе» о пожилых людях. Героиня, как профессиональный законный опекун, назначенный судом, делает все возможное, чтобы беззащитные, а порой вполне здоровые старики оказались…

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Елена Трофимова 20 февраля 2021, 20:04
Дуэт Пайк и Гонсалес удался прекрасно. Пайк досталась главная роль - аферистки Марлы, Гонсалес - ее партнерши Френ. Они - две противоположности. Яркая, самобытная, готовая на все ради своей цели Марла и утонченная, трудолюбивая и бесконечно привязанная к Марле Френ.

Я давненько не находила для себя в кино что-то стоящее, либо наше кино, с которым у меня все не складывается, либо американские блокбастеры где взрывы и супергерои возведены в абсолют. А тут отличный фильм - с циничным юмором и интригующим сюжетом.

Мораль у фильма тоже есть: на мой взгляд, речь идет о том, что нет хороших и плохих людей. Понравилась линия с той же старушкой - вроде очаровательная пожилая леди с идеальной кредитной историей, а на деле.... спойлерить не буду, сами узнаете. Советую! 😍
20 февраля 2021, 20:04 Ответить
kastro.88 21 февраля 2021, 16:19
✮Хороший фильм ,цепляет с самого начала ,правда мне развязка была сразу предсказуема ,а там смотреть сюжет интересно и актерская игра гуд.
Время на фильм можно потратить ✮
21 февраля 2021, 16:19 Ответить
ElizavetaPersonal 22 февраля 2021, 13:52
Лучше пойду на него, чем буду русское кино спонсировать. 👆
22 февраля 2021, 13:52 Ответить
Анжелика Бирюкова 23 февраля 2021, 11:55
Тем кто еще не видел великолепный дуэт Динклейджа и Пайк, очень советую! Они оба на 100% поняли свои образы и взаимоотношения между героями, поэтому смотреть на их «войну» было интересно. Элементов триллера в фильме много, но и про комедию там не забывали. Шутки едкие и остроумные, особенно те, что были от Марлы - убойная героиня!)
23 февраля 2021, 11:55 Ответить
Fedor Tcvetkov 23 февраля 2021, 12:43
Оценка
Очень хороший фильм. Зацепил с самого начала. Интересный сюжет, отличные актеры. Рекомендую сходить.
23 февраля 2021, 12:43 Ответить
kudyakov_a 23 февраля 2021, 19:28
Можно посмотреть, но не более.
23 февраля 2021, 19:28 Ответить
Pavel.Rashchupkin 24 февраля 2021, 13:12
Хорошие актерские работы,фильм с 18 лет.Опять растлевают нашу молодежь американской розовой любовью.В штатах одни женщины и чернокожие скоро останутся,мужики им не нужны.Не рекомендую к просмотру.
24 февраля 2021, 13:12 Ответить
suharek 24 февраля 2021, 17:34
Оценка
Отвратительный фильм..🤦🏻‍♂️
Давно такого маразма не смотрел.... В общем фильм про то как одна лесбиянка победила русскую мафию! При том что еще и издевается и обворовывает бедных стариков. Весь фильм прошел в ожидании когда же ей ударят битой по лицу, да что бы посильнее...Я надеюсь что идея этого фильма была привлечь внимание к данной проблеме, когда реально так поступают с одинокими стариками, черные риелторы и все такое, но что-то пошло не так и на экране получилось это.. иначе все выглядит как пропоганда лгбт сообщества, что все мужики козлы, а одна баба может захватить весь мир🤦🏻‍♂️ Знал бы, даже на торренте не скачал бы никогда этот фильм...
24 февраля 2021, 17:34 Ответить
Ульяна Соколова 25 февраля 2021, 01:54
После просмотра осталось принятое ощущение. Я очень боялась, что трейлер будет в итоге лучше, чем фильм, но этого не произошло. Аферистка на 100% удалась, даже несмотря на свою нетипичность, в том смысле что это не чистая комедия, а еще и триллер. Герои все прекрасны, мне больше всех почему-то понравилась Дженифер - мать Лунева. Сразу было понятно, что она не простая бабуля:)

5 баллов и актерам за игру, и режиссёру за идею и реализацию.
25 февраля 2021, 01:54 Ответить
Антон Павлов 26 февраля 2021, 14:22
Посмотрели и мы Аферистку. Прикольно Пайк сыграла свою роль - жесткая блондинка, которая тут же может быть доброй и пушистой, когда ей это нужно. Динклейдж из Игры Престолов перевоплотился в бандита из русской мафии. Сыграл отлично, по-другому он и не умеет. Скучно не будет, рекомендую!
26 февраля 2021, 14:22 Ответить
viktorya.linik 13 марта 2021, 00:40
Отвратительное кино. Потребность в справедливости, которая усиливалась с каждым мерзким поступком не удовлетворилась ни на долечку! Феминизм,конечно, в каждой секунде, какаЯ она сильная против мужиков, которыми были представители богатой русской мафии, у которых не хватило мужества, власти, бабок, ума против схемы двух лесбиянок выставить свою схему, а она, на минутку, мать его держала под замком, а он, такой сильный мира сего, сложил лапки и подчинился. Просто фу. Ужасное кино!
13 марта 2021, 00:40 Ответить
Татьяна Андриянова 31 марта 2021, 13:24
Дурацкий фильм совершенно. Не советую даже смотреть. Сюжет смешной, глупый
31 марта 2021, 13:24 Ответить
Алекс Фрост 12 апреля 2021, 18:00
в ответ на сообщение suharek от 24 февраля 2021, 17:34
Бросил смотреть когда эта мразь вылезла из озера и вытащила свою мразоподружку из дома где на всю были откупорены газовые конфорки. Понял что концовка не образует, кинцо реально для имбецилов!
12 апреля 2021, 18:00 Ответить
Ooo Kk 11 мая 2021, 23:21
в ответ на сообщение Алекс Фрост от 12 апреля 2021, 18:00
Оценка
ЧУУУВААААААККК ! НАДО БЫЛО ДОСМОТРЕТЬ! Лично я с трудом досмотрела! Фильм говно товарищи ! Удивляют только восторженные отзывы!
11 мая 2021, 23:21 Ответить
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