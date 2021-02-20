Фильм Дж. Блэйксона построен вокруг мошенничества, которое по-настоящему пугает своей безжалостностью и изумляет эффективностью. Перед нами Марла – именно ее закадровый голос начинает включать нас в эту историю – обаятельная злодейка в костюмах с гипнотизирующей улыбкой. Она построила свой бизнес на «заботе» о пожилых людях. Героиня, как профессиональный законный опекун, назначенный судом, делает все возможное, чтобы беззащитные, а порой вполне здоровые старики оказались…
Я давненько не находила для себя в кино что-то стоящее, либо наше кино, с которым у меня все не складывается, либо американские блокбастеры где взрывы и супергерои возведены в абсолют. А тут отличный фильм - с циничным юмором и интригующим сюжетом.
Мораль у фильма тоже есть: на мой взгляд, речь идет о том, что нет хороших и плохих людей. Понравилась линия с той же старушкой - вроде очаровательная пожилая леди с идеальной кредитной историей, а на деле.... спойлерить не буду, сами узнаете. Советую! 😍
Время на фильм можно потратить ✮
Давно такого маразма не смотрел.... В общем фильм про то как одна лесбиянка победила русскую мафию! При том что еще и издевается и обворовывает бедных стариков. Весь фильм прошел в ожидании когда же ей ударят битой по лицу, да что бы посильнее...Я надеюсь что идея этого фильма была привлечь внимание к данной проблеме, когда реально так поступают с одинокими стариками, черные риелторы и все такое, но что-то пошло не так и на экране получилось это.. иначе все выглядит как пропоганда лгбт сообщества, что все мужики козлы, а одна баба может захватить весь мир🤦🏻♂️ Знал бы, даже на торренте не скачал бы никогда этот фильм...
5 баллов и актерам за игру, и режиссёру за идею и реализацию.
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