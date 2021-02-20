Наша рецензия

Фильм Дж. Блэйксона построен вокруг мошенничества, которое по-настоящему пугает своей безжалостностью и изумляет эффективностью. Перед нами Марла – именно ее закадровый голос начинает включать нас в эту историю – обаятельная злодейка в костюмах с гипнотизирующей улыбкой. Она построила свой бизнес на «заботе» о пожилых людях. Героиня, как профессиональный законный опекун, назначенный судом, делает все возможное, чтобы беззащитные, а порой вполне здоровые старики оказались…