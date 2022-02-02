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Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр
Macon Blair
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Мэйкон Блэр
Macon Blair
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Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Александрия, Вирджиния, США
Биография Мэйкона Блэра
Родился в 1974 году. Александрия, Вирджиния, США.
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Фильмография Мэйкона Блэра
Аферистка
комедия, криминал, триллер
2020, Великобритания
7.0
Проект «Флорида»
драма
2017, США
7.0
Зеленая комната
триллер, криминал
2015, США
6.0
Токсичный мститель
боевик, приключения, комедия
, США
0.0
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Режиссер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем рассказал о своем подходе к фильму
Постановщик постарался сохранить в новой картине дух оригинала 1984 года.
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2 февраля 2022 16:10
Съемки «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем официально завершились
В фильме также сыграли Элайджа Вуд и Кевин Бейкон.
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16 августа 2021 11:04
Джулия Дэвис и Элайджа Вуд присоединились к Питеру Динклэйджу в перезапуске «Токсичного мстителя»
Информация о том, кого сыграют артисты, пока не раскрывается.
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17 июня 2021 12:18
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