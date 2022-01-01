Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дж. Блэйксон
Дж. Блэйксон
J Blakeson
О персоне
Фильмография
Дж. Блэйксон
J Blakeson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Харрогейт, Великобритания
Биография Дж. Блэйксон
Развернуть
Фильмография Дж. Блэйксон
Аферистка
комедия, криминал, триллер
2020, Великобритания
7.0
5-ая волна
приключения, фантастика, триллер
2016, США
5.0
Исчезновение Элис Крид
триллер
2009, Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России