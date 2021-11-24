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Непрощенная Непрощенная
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The Unforgivable

Непрощенная, 2021

2021 / Великобритания / Германия
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Непрощенная»

Наиболее обсуждаемый полнометражный релиз стриминговой платформы Netflix в конце 2021 года. Кинокартина привлекла внимание не только критиков, но и широкой аудитории зрителей, получив лестные отзывы от обеих сторон.

Возвращение Сандры Буллок, не появлявшейся на экранах с 2018 года. В 21 веке голливудская звезда стала крайне избирательно подходить к выбору ролей, пробуя свои силы в чем-то новом. После космического блокбастера «Гравитация», экспериментального хоррора «Птичий короб» и женского спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена», Буллок возвращается к драматическому жанру, предложив очередной многогранный образ.

Постановка от Норы Финшелдт, за два года ставшей одной из самых перспективных женщин-режиссеров Европы. Нет никаких сомнений, что впереди немецкую постановщицу ждет блистательная карьера в Голливуде.

Удачный ремейк популярного англоязычного телесериала. Авторы привнесли в оригинальный сюжет немало свежих идей, тогда как история героини по имени Рут Слейтер за десять лет обрела еще большую актуальность.

«Непрощенная» — пронзительная драма, которая подойдет тем, кто устал от однотипных развлекательных блокбастеров и романтических комедий, заполонивших экраны в преддверии новогодних праздников.

Кинокартина «Непрощенная» — полнометражный ремейк одноименного британского мини-сериала 2009 года, написанного Салли Уэйнрайт и срежиссированного Дэвидом Эвансом («Аббатство Даунтон», «Энн»). Главную роль в оригинале исполнила звезда «Доктора Фостер» Сюранна Джоунс. 

На этот раз режиссерское кресло заняла немка Нора Финшелдт, для которой «Непрощенная» стала англоязычным дебютом. Широкую известность ей принесла авторская драма «Разрушительница системы», в 2019 году претендовавшая на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Продюсерами, помимо четырехкратного претендента на «Оскар» Грэма Кинга («Авиатор», «Богемская рапсодия»), выступили актрисы Сандра Буллок («Предложение», «Гравитация») и Вероника Феррес («Мед в голове»).

Съемки начались в феврале 2020 года, но из-за эпидемиологической ситуации были приостановлены уже в марте и завершились в октябре. Создание происходило в канадском городе Ванкувере.

Впервые анонс «Непрощенной» состоялся летом 2010 года. Сценарий должен был написать Кристофер МакКуорри («Подозрительные лица», «Миссия невыполнима 5») а на роль Рут рассматривалась Анджелина Джоли. Но изначальный вариант так и не был реализован.

Женщина возвращается из тюрьмы в общество, которое отказывается ее простить, и отправляется на поиски сестры в надежде на искупление.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 24 ноября 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Нора Финшелдт
Нора Финшелдт
В ролях
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Непрощенная 2 постера
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Рут Слейтер (Сандра Буллок) вот-вот покинет тюремные застенки. Женщина была осуждена за убийство шерифа и получила большой срок — 20 лет. Детали этого преступления станут известны зрителю позднее, но в начале фильма важно понимать, что Слейтер сделала это непредумышленно — они с младшей сестрой Кэтти остались одни (мать умерла во время родов, отец ушел из жизни), социальная служба намеревалась разлучить сестер. Шли годы. Пока Рут пребывала в заключении, уже повзрослевшая…
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