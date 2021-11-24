Непрощенная, 2021

5 причин посмотреть фильм «Непрощенная»

Наиболее обсуждаемый полнометражный релиз стриминговой платформы Netflix в конце 2021 года. Кинокартина привлекла внимание не только критиков, но и широкой аудитории зрителей, получив лестные отзывы от обеих сторон.

Возвращение Сандры Буллок, не появлявшейся на экранах с 2018 года. В 21 веке голливудская звезда стала крайне избирательно подходить к выбору ролей, пробуя свои силы в чем-то новом. После космического блокбастера «Гравитация», экспериментального хоррора «Птичий короб» и женского спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена», Буллок возвращается к драматическому жанру, предложив очередной многогранный образ.

Постановка от Норы Финшелдт, за два года ставшей одной из самых перспективных женщин-режиссеров Европы. Нет никаких сомнений, что впереди немецкую постановщицу ждет блистательная карьера в Голливуде.

Удачный ремейк популярного англоязычного телесериала. Авторы привнесли в оригинальный сюжет немало свежих идей, тогда как история героини по имени Рут Слейтер за десять лет обрела еще большую актуальность.

«Непрощенная» — пронзительная драма, которая подойдет тем, кто устал от однотипных развлекательных блокбастеров и романтических комедий, заполонивших экраны в преддверии новогодних праздников.