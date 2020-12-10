На экраны российских кинотеатров выходит военная мелодрама про первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, – Зою Космодемьянскую. В эпоху постфеминизма идея снимать художественное кино о такой сильной и волевой личности сама по себе интересная, но у создателей «Зои» не получилось ни кино, ни складной истории для исторического байопика. Зоя Космодемьянская вела жизнь обычной…
Нет,спасибо!
Уже есть куча документов про эту Зою,что поймали ее вовсе не немцы,и жгла она не штабы,а дома обычных крестьян,нет же,путинская машина пропаганды выливает очередной ушат лжи...
Хочется плюнуть в лицо всем кто в этом участвует
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