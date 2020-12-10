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Зоя Зоя
Киноафиша Фильмы Зоя Отзывы о фильме «Зоя»
Зоя 2020 / Россия
4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Отзывы о фильме «Зоя»

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Наша рецензия

На экраны российских кинотеатров выходит военная мелодрама про первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, – Зою Космодемьянскую. В эпоху постфеминизма идея снимать художественное кино о такой сильной и волевой личности сама по себе интересная, но у создателей «Зои» не получилось ни кино, ни складной истории для исторического байопика. Зоя Космодемьянская вела жизнь обычной…

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User 10 декабря 2020, 21:56
Сжигала своих соотечественников деревни, чтобы не достались врагу. Свои же и сдали немцам. Героизма в этой истории много!
10 декабря 2020, 21:56 Ответить
Слава Крулатов 3 января 2021, 12:31
Сложные были времена, много неоднозначных решений принимались, но победа того как мы теперь понимаем стоила. так что с выводами не спешим, а сначала смотрим фильм
3 января 2021, 12:31 Ответить
Роман Ли 28 января 2021, 13:29
Великая была страна! Великие были люди, настоящие герои!!!
28 января 2021, 13:29 Ответить
александр лоскутов 28 января 2021, 23:28
в ответ на сообщение User от 10 декабря 2020, 21:56
немцы всех выгоняли ,а сами жили в домах.
28 января 2021, 23:28 Ответить
Софи Софи 29 января 2021, 10:21
Отличный фильм плакать и плакать
29 января 2021, 10:21 Ответить
dalg-res-3791 29 января 2021, 20:42
Оценка
Отдавать деньги и портить глаза за порцию очередной совковой брехни?
Нет,спасибо!
Уже есть куча документов про эту Зою,что поймали ее вовсе не немцы,и жгла она не штабы,а дома обычных крестьян,нет же,путинская машина пропаганды выливает очередной ушат лжи...
29 января 2021, 20:42 Ответить
dalg-res-3791 29 января 2021, 20:43
в ответ на сообщение александр лоскутов от 28 января 2021, 23:28
Оценка
мозги они твои выгоняли. Кто им полы в хатах мыл,печки разжигал и кормил,Пушкин?
29 января 2021, 20:43 Ответить
Виталий Солнцев 30 января 2021, 03:42
Сжигала свои деревни, тупо палила что бы немцам негде было столоваться. Да вот только свои дома терять не хотели за ради больных идей ополоумевшей девки. Геройка.
30 января 2021, 03:42 Ответить
Витёк Опальный 31 января 2021, 10:47
Фильм однозначно стоит того, чтобы его смотрели в кино на больших экранах. Да, зрелище напряженное, местами прям пробирает до дрожи, но это именно тот проект, который заставляет восхищаться героизмом наших людей
31 января 2021, 10:47 Ответить
Максим Рубанов 31 января 2021, 23:36
Использовали историю подвига что бы снять в очередной раз откровенную антисоветчину, да ещё и показать, что были и "хорошие немцы".
Хочется плюнуть в лицо всем кто в этом участвует
31 января 2021, 23:36 Ответить
Андрей Татаренко 2 февраля 2021, 16:32
Меня одного смутило, что брату Зои 16 лет? Ему за 30 по виду))))
2 февраля 2021, 16:32 Ответить
Никита Уралов 10 февраля 2021, 05:45
Сходили на этот фильм, нас в зале было всего четыре человека, может быть потому что было время, когда все работают,либо кто-то смотрит на оценки фильма. Но хочу сказать своё мнение, окунулись в прошлое, те годы, когда был холод, голод, война, как рассказывала наша бабушка и всё это прочувствовали. Очень больно и в то же время огромная гордость за таких людей как Зоя... Многим надо поучиться быть таким сильным человеком и преданным...
10 февраля 2021, 05:45 Ответить
Александр Мелешко 13 февраля 2021, 14:46
в ответ на сообщение User от 10 декабря 2020, 21:56
Ты не юзер, ты сволочь и провокатор ! Скрываешь своё имя , выпячиваешь своё мнение - выдавая его за правдивое. У тебя мозгов не хватает понять, что значит пойти на эшафот. Пишу только потому , что прочитав тебя, кое-кто ставит лайки - хочется верить что среди них есть просто заблудшие или неграмотные люди, а не такте негодяи как ты.
13 февраля 2021, 14:46 Ответить
User 15 февраля 2021, 22:25
в ответ на сообщение Александр Мелешко от 13 февраля 2021, 14:46
Документы сохранились, дружище. Я конечно негодяй,естественно! Только критическое мышление лучше ,чем идти на эшафот во славу ублюдочных руководителей.
15 февраля 2021, 22:25 Ответить
August August 11 июня 2021, 19:39
Оценка
Снят отвратительно. Актёры переигрывают, масса неточностей и вымыслв. Противно смотреть когда режиссёр не может снять фильм без того, что бы не чувствраалось этой наигранности.
11 июня 2021, 19:39 Ответить
олег сибиряков 29 января 2023, 19:45
Режиссёр окончил 2 класса. Стыд.
29 января 2023, 19:45 Ответить
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