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Дарья Юргенс
Дарья Юргенс
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Дарья Юргенс
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Дата рождения
20 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Дарьи Юргенс
Родилась 20 января 1968 года. Томск, СССР (Россия).
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Фильмография Дарьи Юргенс
Ничей
драма
2017, Россия
6.0
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Статьи о персоне
Пытается доказать величие: звезда «Брата 2» не смолчала о выходках Волочковой
Юргенс полагает, что Анастасия не имеет права называть себя балериной.
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4 марта 2022 14:20
«Дискредитация профессии»: звезда «Брата 2» поставила на место изгнанную из театра Бузову
Юргенс не понимает, в чем именно талантлива экс-ведущая «Дома-2».
Написать
28 февраля 2022 16:20
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