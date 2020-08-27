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Жан-Марк Биркхольц
Жан-Марк Биркхольц
Jean-Marc Birkholz
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Жан-Марк Биркхольц
Jean-Marc Birkholz
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Дата рождения
7 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Берлин, Германия
Биография Жан-Марк Биркхольц
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Фильмография Жан-Марк Биркхольц
Зоя
драма, исторический, военный
2020, Россия
4.0
Связь времен
военный, драма
2010, Россия
7.0
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Снято при поддержке Минкульта.
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27 августа 2020 13:31
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