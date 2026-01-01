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Максим Бриус
Maksim Brius
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Максим Бриус
Максим Бриус
Maksim Brius
Дата рождения
11 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Максим Бриус
Родился 11 января 1968 года. Пермская область, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
8.1
Первый отдел
(2020)
7.8
Полицейское братство
(2022)
7.4
Группа крови
(2025)
Фильмография Максим Бриус
7.4
Группа крови
Gruppa krovi
военный, драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
6.9
Преторианец
боевик, детектив
2024, Россия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Моя девочка
детектив, драма
2023, Россия
7.8
Полицейское братство
детектив, комедия
2022, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Солнцепек
Solntsepyok
боевик, драма, триллер
2021, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.1
Первый отдел
детектив
2020, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.2
Шугалей 2
Shugaley 2
боевик, приключения
2020, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
4.2
Зоя
Zoya
драма, исторический, военный
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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