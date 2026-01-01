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Максим Бриус
Максим Бриус Maksim Brius
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Максим Бриус

Maksim Brius

Дата рождения
11 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог

Биография Максим Бриус

Родился 11 января 1968 года. Пермская область, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Первый отдел 8.1
Первый отдел (2020)
Полицейское братство 7.8
Полицейское братство (2022)
Группа крови 7.4
Группа крови (2025)

Фильмография Максим Бриус

Группа крови 7.4
Группа крови Gruppa krovi
военный, драма 2025, Россия
Смотреть трейлер
Преторианец 6.9
Преторианец
боевик, детектив 2024, Россия
Моя девочка 7
Моя девочка
детектив, драма 2023, Россия
Полицейское братство 7.8
Полицейское братство
детектив, комедия 2022, Россия
Солнцепек 5.3
Солнцепек Solntsepyok
боевик, драма, триллер 2021, Россия
Первый отдел 8.1
Первый отдел
детектив 2020, Россия
Шугалей 2 5.2
Шугалей 2 Shugaley 2
боевик, приключения 2020, Россия
Смотреть трейлер
Зоя 4.2
Зоя Zoya
драма, исторический, военный 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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