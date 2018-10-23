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Карина Разумовская
Карина Разумовская
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Карина Разумовская
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Дата рождения
9 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
163 см
Биография Карины Разумовской
Родилась 9 марта 1983 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Карины Разумовской
Зоя
драма, исторический, военный
2020, Россия
4.0
За кулисами
комедия, драма
2019, Россия
6.0
Соучастники
мелодрама, криминал
2015, Россия
5.0
Дачный романс
мелодрама
2014, Россия
0.0
Подсадной
боевик, драма, криминал, мелодрама
2010, Россия
6.0
Все не случайно
мелодрама
2009, Украина
7.0
Дом для двоих
мелодрама
2009, Россия
0.0
Блаженная
драма
2008, Россия / Украина
3.0
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