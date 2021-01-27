«Зоя»: Рецензия Киноафиши

На экраны российских кинотеатров выходит военная мелодрама про первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, – Зою Космодемьянскую. В эпоху постфеминизма идея снимать художественное кино о такой сильной и волевой личности сама по себе интересная, но у создателей «Зои» не получилось ни кино, ни складной истории для исторического байопика.

Зоя Космодемьянская вела жизнь обычной советской школьницы. Верила в семью, любовь, коммунизм. Однако такая идиллия резко прервалась, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война. В первые месяцы все события проходили мимо девушки, но она не могла на все это просто смотреть и оставаться в стороне. Осенью того же года Зоя добровольно отправляется в диверсионную школу и встает в ряды партизанского отряда. К сожалению, она и ее товарищи быстро попадают в засаду немцев, но никакие пытки и допросы не заставят Зою сказать даже собственное имя.

Зоя

В восточной части Москвы около метро «Партизанская» в Измайловском парке воздвигнут средней величины памятник Зое Космодемьянской. Он одиноко стоит около главной пешеходной дороги, но там всегда лежат свежие алые цветы. Своим появлением они обязаны местным школьникам соседних районов, которых частенько с собой берут учителя истории на экскурсию, попутно рассказывая о жизни партизанского отряда. В академических словах преподавателя больше жизни и реальных деталей образа Зои, нежели в «Зое» Максима Бриуса. Только, возможно, памятника этого уже нет, но зато на самой станции метро можно посмотреть в лицо Космодемьянской и её коллегам, и даже эти глыбы камня говорят нам больше о героине, чем сам фильм.

В массовом российском кинематографе, который даже не пытается вступить на дорогу арт-мейнстрима, существует три главные темы для многочисленных сюжетов. Первая по своей весомости и количеству относится к жанру комедии с щепоткой романтического пафоса. Обычно в таких фильмах снимаются самые известные актёры, в свободное время рекламирующие новые тарифы МТС. Второй темой, часто используемой в отечественном кино, считается спортивная ретродрама обязательно про победы советских спортсменов. И наконец военное современное кино, которое должно разжигать в среднестатистическом россиянине патриотизм. Среди всех этих тем есть любопытные и по своей структуре полные картины. Тут достаточно вспомнить ажиотаж вокруг «Легенды №17» и «Движения вверх». Среди военных драм отличается от всех остальных блокбастер «Сталинград», но «Зоя» всё-таки совсем не дотягивает до этих фильмов по многим критериям. Вместо классической кинематографической военной картины у создателей получается телефильм даже не для «Первого канала», а только для «России 1».

Зоя

В результате выходит та самая драма, премьеру которой зачастую ставят после блока новостей. Саму Зою наделяют характеристиками героинь провинциальных мелодрам, антагонистов как таковых в картине практически нет, а появляются они украдкой и только в диалогах. Где же та самая сильная волевая личность, которая даже имени своего не сказала нацистам? Феминистские идеи и взгляды проходят мимо создателей «Зои», и вся история похожа на какой-то фарс и неаккуратно сложенную фантазию без каких-либо исторических фактов. К примеру, у Лин-Мануэля Миранды тоже было много придуманных сюжетных линий, чтобы его история про одного из отцов США Александра Гамильтона приняла жанр настоящей шекспировской трагедии, а не просто документальногоповествования. Однако его фантазия никак не искажала подлинные факты, а играла только на пользу восприятию. У «Зои» нет такого волшебства, а все происходящее напоминает бульварный роман.

Целевая аудитория фильма неоднозначна. С одной стороны, картина специально делалась как замена уроку истории, но с другой стороны, получилась скромная мелодрама. На фильм есть смысл пойти в кино только для того, чтобы увидеть ювелирную работу художника по костюмам и сет-дизайнера.

Ася Заболоцкая