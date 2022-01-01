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Геннадий Яковлев
Геннадий Яковлев
О персоне
Фильмография
Геннадий Яковлев
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Дата рождения
14 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Геннадия Яковлева
Родился 14 марта 1970 года. Керчь, СССР.
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Фильмография Геннадия Яковлева
Крым
драма
2017, Россия
7.0
Дуэль. Пушкинъ – Лермонтовъ
драма, исторический
2015, Россия
0.0
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