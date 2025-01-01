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Киноафиша Фильмы Пинежский Пушкин Фильмы и сериалы похожие на Пинежский Пушкин

Фильмы и сериалы похожие на Пинежский Пушкин

Вся информация о мультфильме
Пушкин и... Михайловское. Начало
Пушкин и... Михайловское. Начало
анимация 2023, Россия
8.0
Mister Пронька
Mister Пронька
анимация, короткометражный 1991, СССР
7.0
Архангельские новеллы №1
Архангельские новеллы №1
короткометражный, анимация 1986, СССР
7.0
Не любо – не слушай
Не любо – не слушай
анимация, короткометражный 1977, СССР
7.0
Чуридило
Чуридило
анимация, короткометражный 1976, СССР
5.0
Жил у бабушки Козёл
Жил у бабушки Козёл
анимация 1983, СССР
6.0
Поморская быль
Поморская быль
анимация 1987, СССР
7.0
Вершки и корешки
Вершки и корешки
анимация 1974, СССР
7.0
Комаров
Комаров
анимация 1975, СССР
6.0
Тигрёнок на подсолнухе
Тигрёнок на подсолнухе
анимация 1981, СССР
7.0
Дождь
Дождь
анимация 1978, СССР
6.0
Антошка
Антошка
анимация 1969, СССР
6.0
Просто так
Просто так
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
Всех поймал
Всех поймал
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Слон и пеночка
Слон и пеночка
анимация, короткометражный 1986, СССР
6.0
Котёнок по имени Гав
Котёнок по имени Гав
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
Ванюша и космический пират
Ванюша и космический пират
анимация 1991, СССР
5.0
Еловое яблоко
Еловое яблоко
анимация, короткометражный 1993, Россия
6.0
Глаша и кикимора
Глаша и кикимора
анимация, короткометражный 1992, Россия
6.0
Пустомеля
Пустомеля
анимация 1980, СССР
6.0
Верните Рекса
Верните Рекса
короткометражный, анимация 1975, СССР
7.0
Веселая карусель
Веселая карусель
короткометражный, детский 1969, СССР
6.0
Ивашка из дворца пионеров
Ивашка из дворца пионеров
анимация 1981, СССР
7.0
Пряник
Пряник
анимация 1993, СССР
5.0
Переменка № 3
Переменка № 3
анимация 1984, СССР
5.0
Пришелец Ванюша
Пришелец Ванюша
анимация 1990, СССР
6.0
Смех и горе у Бела моря
Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация 1987, СССР
7.0
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
детский, короткометражный, семейный 1979, СССР
8.0
Пришелец в капусте
Пришелец в капусте
анимация 1989, СССР
6.0
Приключение на плоту
Приключение на плоту
анимация 1981, СССР
6.0
Ванюша и великан
Ванюша и великан
анимация 1993, Россия
5.0
Мышонок и красное солнышко
Мышонок и красное солнышко
анимация 1986, СССР
5.0
Ночной цветок
Ночной цветок
анимация 1984, СССР
6.0
Василёк
Василёк
анимация 1973, СССР
6.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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