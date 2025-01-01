Советский мультфильм «Mister Пронька» был снят во время перестройки по мотивам сказки Бориса Шергина «Пронька Грозной». У вас есть отличная возможность начать смотреть онлайн этот необычный и удивительно смешной мультфильм прямо сейчас в нашем интернет-кинотеатре. «За медный пятак расскажу все этак и так! У кого валюта есть, тому особый показ и честь». Разухабистая и развеселая сказка о базарном торговце по имени Пронька Грозной рассказана нарочито разговорным языком. Сюжет ее весьма необычен. Трое американцев, богач Сэм вместе с двумя младшими братьями-ковбоями, «похожих, как два куска обоев», приезжает в Санкт-Петербург, где, как известно, «много модниц и… мух». На базаре Сэм покупает лапти у нашего героя Проньки Грозного и заключает с тем пари. Отныне, чтобы выиграть, Пронька должен ходить немытым 15 лет, а Дин и Пит, братья Сэма, все это время будут за ним следить. Так Пронька превращается в невероятно популярного киногероя и литературного персонажа — Сэм пишет о нем книги и снимает фильм.