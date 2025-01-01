Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Mister Пронька
1 постер
Киноафиша Фильмы Mister Пронька

Mister Пронька

Mister Pronka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Советский мультфильм «Mister Пронька» был снят во время перестройки по мотивам сказки Бориса Шергина «Пронька Грозной». У вас есть отличная возможность начать смотреть онлайн этот необычный и удивительно смешной мультфильм прямо сейчас в нашем интернет-кинотеатре. «За медный пятак расскажу все этак и так! У кого валюта есть, тому особый показ и честь». Разухабистая и развеселая сказка о базарном торговце по имени Пронька Грозной рассказана нарочито разговорным языком. Сюжет ее весьма необычен. Трое американцев, богач Сэм вместе с двумя младшими братьями-ковбоями, «похожих, как два куска обоев», приезжает в Санкт-Петербург, где, как известно, «много модниц и… мух». На базаре Сэм покупает лапти у нашего героя Проньки Грозного и заключает с тем пари. Отныне, чтобы выиграть, Пронька должен ходить немытым 15 лет, а Дин и Пит, братья Сэма, все это время будут за ним следить. Так Пронька превращается в невероятно популярного киногероя и литературного персонажа — Сэм пишет о нем книги и снимает фильм.

Страна СССР
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 января 1991
Дата выхода
1 января 1991 СССР
Производство SovInterFest, Soyuzmultfilm
Другие названия
Mister Pronka, Mr. Pronka, Mister Пронька
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Герман Качин
Александр Пятков
Клара Румянова
Анатолий Баранцев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Mister Пронька
Архангельские новеллы №1 7.9
Архангельские новеллы №1 (1986)
Собачье сердце 8.4
Собачье сердце (1988)
Москва слезам не верит 8.3
Москва слезам не верит (1979)
Полигон 7.5
Полигон (1977)
Неоконченная пьеса для механического пианино 7.9
Неоконченная пьеса для механического пианино (1976)
Афоня 7.8
Афоня (1975)
Ирония судьбы, или с легким паром! 8.5
Ирония судьбы, или с легким паром! (1975)
Невероятные приключения итальянцев в России 7.7
Невероятные приключения итальянцев в России (1973)
Фильм, фильм, фильм 8.0
Фильм, фильм, фильм (1968)
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика 8.6
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)
Девчата 8.0
Девчата (1961)
Аленький цветочек 7.9
Аленький цветочек (1952)

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше