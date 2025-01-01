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О фильме
Как два брата-близнеца и маленький автобус спасли от гибели бездомных животных.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1989
Премьера в мире
1 января 1989
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vsekh poymal, I Trapped Everyone, Всех поймал
Режиссер
Леонид Шварцман
В ролях
Светлана Харлап
Спартак Мишулин
Татьяна Шатилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.3
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
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