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Всех поймал

Vsekh poymal 18+
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О фильме

Как два брата-близнеца и маленький автобус спасли от гибели бездомных животных.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 1 января 1989
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vsekh poymal, I Trapped Everyone, Всех поймал
Режиссер
Леонид Шварцман
В ролях
Светлана Харлап
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Татьяна Шатилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Всех поймал

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