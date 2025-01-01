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О фильме
О приключениях любознательного малыша.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1975
Другие названия
Komarov, Комаров
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Галина Новожилова
Светлана Харлап
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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