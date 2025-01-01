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Киноафиша Фильмы Комаров

Комаров

Komarov 18+
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О фильме

О приключениях любознательного малыша.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1975
Другие названия
Komarov, Комаров
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Галина Новожилова
Светлана Харлап
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Комаров

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