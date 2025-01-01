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Постер мультфильма Ивашка из дворца пионеров
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Киноафиша Фильмы Ивашка из дворца пионеров

Ивашка из дворца пионеров

Ivashka iz Dvortsa pionerov 18+
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О фильме

Баба-Яга готовится к празднованию дня рождения. Она велит, чтобы гуси-лебеди принесли ей самого упитанного и воспитанного мальчишку, какого только найдут поблизости. Гуси-лебеди, пролетая мимо местного Дворца пионеров, похищают оттуда пионера Ваню Уфимцева, который занимался в кружке юных умельцев. Баба-Яга запирает мальчика в чулане, а сама решает отдохнуть перед приемом гостей. С помощью смекалки и подручных средств Ивашке удается не только выбраться из плена, но и победить Бабу-Ягу, Кота Баюна, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча.

  • Режиссером мультфильма выступил Геннадий Сокольский – создатель таких любимых зрителями анимационных фильмов, как «Винни-Пух и день забот» (1972), «Серебряное копытце» (1977), «Приключения пингвиненка Лоло» (1986-1987). 
  • Мультфильм снят по мотивам русской народной сказки «Ивашко», сюжет которой строится на встрече обыкновенного мальчика и злой колдуньи. 
  • В 1982 году киностудия «Союзмультфильм» была отмечена премией Всесоюзного кинофестиваля в Таллине за создание ряда мультфильмов, в число которых был включен и «Ивашка из Дворца пионеров». 
  • Ефим Кациров, голосом которого в мультфильме говорит Баба-Яга, в дальнейшем озвучил эту же сказочную героиню в анимационном фильме «Горе – не беда» (1983).

У Бабы Яги именины, приглашены гости, которых она хочет угостить чем-то вкусным. Как водится, посылает она гусей-лебедей за упитанным мальчиком, которым оказывается Уфимцев Ваня из Дворца пионеров.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 2 февраля 1981
Дата выхода
2 февраля 1981 Россия 6+
Другие названия
Ivashka iz Dvortsa pionerov, Ivashka from Pioneer Palace, Ивашка из Дворца пионеров, Mitä Rexille oikein tapahtui? ja muita satuja, Івашка з Палацу піонерів
Режиссер
Геннадий Сокольский
В ролях
Светлана Харлап
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Ефим Кациров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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Ивашка из дворца пионеров

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