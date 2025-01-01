Баба-Яга готовится к празднованию дня рождения. Она велит, чтобы гуси-лебеди принесли ей самого упитанного и воспитанного мальчишку, какого только найдут поблизости. Гуси-лебеди, пролетая мимо местного Дворца пионеров, похищают оттуда пионера Ваню Уфимцева, который занимался в кружке юных умельцев. Баба-Яга запирает мальчика в чулане, а сама решает отдохнуть перед приемом гостей. С помощью смекалки и подручных средств Ивашке удается не только выбраться из плена, но и победить Бабу-Ягу, Кота Баюна, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча.
У Бабы Яги именины, приглашены гости, которых она хочет угостить чем-то вкусным. Как водится, посылает она гусей-лебедей за упитанным мальчиком, которым оказывается Уфимцев Ваня из Дворца пионеров.
|2 февраля 1981
|Россия
|6+