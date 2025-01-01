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Приключение на плоту

Priklyuchenie na plotu 18+
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О фильме

Лесные жители – зайчата, бельчата и мышонок – собрали большой урожай моркови и решили поделиться полезными овощами со своими друзьями, которые жили на другом берегу реки. А чтобы переправиться через речку, они построили плот. Увидели его волчонок и лисенок и захотели такой же, чтобы поиграть в пиратов. Только строить плот самостоятельно приятелям было лень, и они не придумали ничего лучше, как украсть готовый…

  • «Приключение на плоту» является продолжением мультфильма «Пустомеля», вышедшего на экраны в 1980 году. 
  • Режиссер мультфильма Борис Бутаков известен зрителю благодаря работам «В лесу родилась елочка» (1972), «Конек-Горбунок» (1975), «Тайна желтого куста» (1982). Кроме того, в качестве художника-мультипликатора он работал над целым рядом анимационных фильмов. 
  • Клара Румянова, озвучившая Зайца и Вороненка, подарила свой голос персонажам множества мультфильмов. Среди озвученных ею героев было немало зайчишек, например, в анимационных лентах «Дед Мороз и лето» (1969), «На лесной тропе» (1975) и, конечно же, в серии «Ну, погоди!» (1969-1993). 
  • В 2013 году в издательстве «Яблоко» вышла одноименная книга сценариста Владимира Капнинского, текст и иллюстрации основаны на мультфильме.

Компании озорников, шалящей от безделья, противопоставляется дружный, трудолюбивый коллектив.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 24 апреля 1981
Дата выхода
24 апреля 1981 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Priklyuchenie na plotu, An Adventure on the Raft, Приключение на плоту
Режиссер
Борис Бутаков
В ролях
Людмила Гнилова
Светлана Харлап
Клара Румянова
Ольга Громова
Ефим Кациров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Приключение на плоту

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