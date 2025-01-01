Лесные жители – зайчата, бельчата и мышонок – собрали большой урожай моркови и решили поделиться полезными овощами со своими друзьями, которые жили на другом берегу реки. А чтобы переправиться через речку, они построили плот. Увидели его волчонок и лисенок и захотели такой же, чтобы поиграть в пиратов. Только строить плот самостоятельно приятелям было лень, и они не придумали ничего лучше, как украсть готовый…
Компании озорников, шалящей от безделья, противопоставляется дружный, трудолюбивый коллектив.
|24 апреля 1981
|Россия
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