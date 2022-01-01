Дождь, 1978

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о выходе в прокат О фильме История о том как архангельские тканекрасильщики с заморским фабрикантом конкурировали… Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1978 Возраст 0+ Режиссер Леонид Носырев В ролях Анатолий Баранцев Леонид Куравлев Кира Смирнова Петр Вишняков Юрий Волынцев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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