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Чуридило Чуридило
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Чуридило, 1976

1976 / СССР
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10 голосов
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О фильме

По мотивам сказки венгерского писателя Эрвина Лазара.

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1976
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Галина Иванова
Георгий Тараторкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Чуридило 1 постер
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Чуридило
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