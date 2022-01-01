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Чуридило
Чуридило, 1976
1976 / СССР
6.1
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Жанр:
анимация
короткометражный
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О фильме
По мотивам сказки венгерского писателя Эрвина Лазара.
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6.1
Оцените
10
голосов
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1976
Возраст
6+
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Галина Иванова
Георгий Тараторкин
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