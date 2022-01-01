Пустомеля, 1980

Жанр: анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Современная сказка, осуждающая фантазерство. Развернуть 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 30 декабря 1980 Премьера в мире 30 декабря 1980 Возраст 0+ Режиссер Борис Бутаков В ролях Людмила Гнилова Ольга Громова Светлана Харлап Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат