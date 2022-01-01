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Пустомеля
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Пустомеля, 1980

1980 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Современная сказка, осуждающая фантазерство.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 30 декабря 1980
Премьера в мире 30 декабря 1980
Возраст 0+
Режиссер
Борис Бутаков
В ролях
Людмила Гнилова
Ольга Громова
Светлана Харлап
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пустомеля 1 постер
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