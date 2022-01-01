Ночной цветок, 1984

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о выходе в прокат О фильме Котенок, Утенок и Цыпленок отправились на поиски лечебного цветка, чтобы помочь старому Псу. Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 10 минут Год выпуска 1984 Возраст 0+ Режиссер Иван Давыдов В ролях Галина Иванова Людмила Гнилова Мария Виноградова Светлана Харлап Нина Корниенко Все актеры и съемочная группа 1 постер

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