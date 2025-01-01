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Киноафиша Фильмы Поморская быль

Поморская быль

Pomorskaya byl 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По рассказу Бориса Шергина «Для увеселения».

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 10 ноября 1987
Дата выхода
10 ноября 1987 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pomorskaya byl, Pomorsk True Story, Поморская быль
Режиссер
Леонид Носырев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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