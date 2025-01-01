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Постер мультфильма Тигрёнок на подсолнухе
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Тигрёнок на подсолнухе

Tigryonok na podsolnukhe 18+
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О фильме

Жил-был на свете уссурийский тигренок Амба. Однажды малыш, застигнутый врасплох зимней стужей, нашел подсолнечное семечко и согрел его своим теплом. Вскоре вырос над тайгой огромный подсолнух, а внутри его, укрывшись желтыми лепестками, сладко спал Амба. Солнечный цветок стал для тигренка настоящим домом, но с наступлением осени и приходом сильных ветров подсолнух накренился и упал. Тогда Амба стал жить под цветком, как в шатре. А из проросших семян подсолнуха выросли другие цветы, в которых нашли себе приют другие звери. 

  • В основу мультфильма легла одноименная сказка, написанная известным детским писателем Юрием Ковалем. 
  • Имя режиссера Леонида Носырева известно маленьким и взрослым зрителям благодаря мультфильмам «Рыжий, рыжий, конопатый» (1971), «Волшебное кольцо» (1979), «Смех и горе у Бела моря» (1988). 
  • В 1982 году на Всесоюзном кинофестивале в Таллине студия «Союзмультфильм» получила вторую премию за создание ряда мультфильмов, в число которых вошел и «Тигренок на подсолнухе». 
  • В 2013 году в издательстве АСТ в серии «Союзмультфильм» представляет» вышел сборник сказок «Мультфильмы про зверят». В издание вошла сказка Юрия Коваля с иллюстрациями из мультфильма.

Таёжная сказка про тигренка, который согрел зерно подсолнуха.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 7 сентября 1981
Дата выхода
7 сентября 1981 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Tigryonok na podsolnukhe, The Little Tiger on the Sunflower, Тигрёнок на подсолнухе
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Алексей Птицын
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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Тигрёнок на подсолнухе

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