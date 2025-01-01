Жил-был на свете уссурийский тигренок Амба. Однажды малыш, застигнутый врасплох зимней стужей, нашел подсолнечное семечко и согрел его своим теплом. Вскоре вырос над тайгой огромный подсолнух, а внутри его, укрывшись желтыми лепестками, сладко спал Амба. Солнечный цветок стал для тигренка настоящим домом, но с наступлением осени и приходом сильных ветров подсолнух накренился и упал. Тогда Амба стал жить под цветком, как в шатре. А из проросших семян подсолнуха выросли другие цветы, в которых нашли себе приют другие звери.
Таёжная сказка про тигренка, который согрел зерно подсолнуха.
|7 сентября 1981
|Россия
|6+