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Ванюша и великан
Ванюша и великан
Vanusha i velikan
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О фильме
Герои отправляются на машине времени в прошлое, где спасают доброго Великана.
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Страна
Россия
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1993
Производство
Союзмультфильм
Другие названия
Vanusha i velikan, Vanyusha and the Giant, Ванюша и великан
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Борис Новиков
Светлана Харлап
Людмила Гнилова
Владимир Ферапонтов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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