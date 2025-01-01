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Киноафиша Фильмы Ванюша и великан

Ванюша и великан

Vanusha i velikan 18+
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О фильме

Герои отправляются на машине времени в прошлое, где спасают доброго Великана.

Страна Россия
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1993
Производство Союзмультфильм
Другие названия
Vanusha i velikan, Vanyusha and the Giant, Ванюша и великан
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Борис Новиков
Светлана Харлап
Людмила Гнилова
Владимир Ферапонтов
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Ванюша и великан

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