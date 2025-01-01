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Вершки и корешки
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Vershki i koreshki
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О фильме
По сказке об умном мужике и ленивом медведе.
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Страна
СССР
Продолжительность
12 минут
Год выпуска
1974
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vershki i koreshki, Stems and Roots, Вершки и корешки, Ladvad ja juured, Вершки та корені
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Валерий Золотухин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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