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Киноафиша Фильмы Вершки и корешки

Вершки и корешки

Vershki i koreshki 18+
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О фильме

По сказке об умном мужике и ленивом медведе.

Страна СССР
Продолжительность 12 минут
Год выпуска 1974
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vershki i koreshki, Stems and Roots, Вершки и корешки, Ladvad ja juured, Вершки та корені
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Вершки и корешки

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