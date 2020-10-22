Любовь без размера, 2020

Тридцатилетняя Мария мечтает стать известной певицей, но пока довольствуется тем, что поет на «бэках» у одной очень популярной дивы. В один прекрасный день продюсер недвусмысленно намекает ей, что ее фигура не совсем соответствует стандартам шоу-бизнеса. В итоге Мария решается на пластическую операцию, ради которой ей нужно отправиться в весьма опасное и авантюрное путешествие на самую высокую точку земного шара.
Режиссером романтической комедии «Любовь без размера» является Мария Шульгина, сценарист картины «Давай разведемся!», за которую получила премию Григория Горина на «Кинотавре» 2019 года. Шульгина также работала над сериалами «Сколько живет любовь» и «Любовь по контракту». Главную роль в фильме «Любовь без размера» исполнила российская актриса Светлана Ходченкова («Благословите женщину», «Домашний арест»), компанию на экране ей составил Максим Лагашкин, знакомый зрителям по картинам «Аритмия» и «Географ глобус пропил».
Москвичка по имени Маша (Светлана Ходченкова) на пороге тридцатилетия понимает, что больше не хочет находиться в тени известной российской певицы. Но сможет ли она когда-нибудь блистать на сцене? Ответ на этот вопрос дает продюсер Маши. По его словам, ее грудь нуждается в срочной коррекции. Исправить ситуацию можно только у профессионального пластического хирурга. Но для этого Маше нужно сначала отправиться со своим бывшим парнем к подножию горы Эльбрус, где располагается большая туристическая база. Находясь на отдыхе в не самой приятной компании, Маша знакомится с разными людьми и попадает в крайне неоднозначные ситуации.
Съемки картины «Любовь без размера» проходили сразу в нескольких российских городах: Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. Съемочная группа базировалась в основном в санаториях. Несколько эпизодов также было снято на горнолыжном курорте «Эльбрус».
На некоторых кадрах фильма можно заметить главные достопримечательности города Кисловодска — Национальный парк и «Нарзанную галерею».
Небольшие роли в картине сыграли Юлия Ауг и Ян Гэ.
Производством комедии занималась Московская киностудия имени М. Горького.
Героине Светланы Ходченковой всего 30 лет, самой актрисе на момент съемок было 37.
Маша поет и танцует «на бэках» у московской звезды. Однако ей уже за тридцать, и продюсер намекает, что грудь больше не проходит по профстандартам. Девушка решает исправить ситуацию, но для этого нужно поехать с «бывшим» к подножию Эльбруса. На оздоровительном курорте ее ждет неожиданная встреча и совершенно новые жизненные перспективы.