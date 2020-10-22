Любовь без размера, 2020

Тридцатилетняя Мария мечтает стать известной певицей, но пока довольствуется тем, что поет на «бэках» у одной очень популярной дивы. В один прекрасный день продюсер недвусмысленно намекает ей, что ее фигура не совсем соответствует стандартам шоу-бизнеса. В итоге Мария решается на пластическую операцию, ради которой ей нужно отправиться в весьма опасное и авантюрное путешествие на самую высокую точку земного шара.

Режиссером романтической комедии «Любовь без размера» является Мария Шульгина, сценарист картины «Давай разведемся!», за которую получила премию Григория Горина на «Кинотавре» 2019 года. Шульгина также работала над сериалами «Сколько живет любовь» и «Любовь по контракту». Главную роль в фильме «Любовь без размера» исполнила российская актриса Светлана Ходченкова («Благословите женщину», «Домашний арест»), компанию на экране ей составил Максим Лагашкин, знакомый зрителям по картинам «Аритмия» и «Географ глобус пропил».

Москвичка по имени Маша (Светлана Ходченкова) на пороге тридцатилетия понимает, что больше не хочет находиться в тени известной российской певицы. Но сможет ли она когда-нибудь блистать на сцене? Ответ на этот вопрос дает продюсер Маши. По его словам, ее грудь нуждается в срочной коррекции. Исправить ситуацию можно только у профессионального пластического хирурга. Но для этого Маше нужно сначала отправиться со своим бывшим парнем к подножию горы Эльбрус, где располагается большая туристическая база. Находясь на отдыхе в не самой приятной компании, Маша знакомится с разными людьми и попадает в крайне неоднозначные ситуации.