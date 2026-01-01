Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Мария Бердинских
Mariya Berdinskikh
Мария Бердинских
Mariya Berdinskikh
Дата рождения
3 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Дороничи, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Романтическая актриса
В каком театре играет
Театр им. Вахтангова
Развернуть
Популярные фильмы
8.1
С осенью в сердце
(2015)
6.9
Рябиновый вальс
(2009)
6.9
Чувства Анны
(2023)
Фильмография Мария Бердинских
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2023
2020
2015
2014
2009
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
6.9
Чувства Анны
Chuvstva Anny
фантастика, драма
2023, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Северный ветер
Severnyy veter
драма
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
С осенью в сердце
S osenyu v serdtse
мелодрама
2015, Россия
Швейцар
драма
2014, Россия
6.9
Рябиновый вальс
Ryabinovyy vals
военный, драма
2009, Россия
Другие проекты Мария Бердинских
16+
Сергеев и городок
Билеты
16+
Пуф, или Ложь и истина
Билеты
