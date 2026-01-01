Оповещения от Киноафиши
Мария Бердинских Mariya Berdinskikh
Киноафиша Персоны Мария Бердинских

Мария Бердинских

Mariya Berdinskikh

Дата рождения
3 августа 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Дороничи, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

С осенью в сердце 8.1
С осенью в сердце (2015)
Рябиновый вальс 6.9
Рябиновый вальс (2009)
Чувства Анны 6.9
Чувства Анны (2023)

Фильмография Мария Бердинских

Жанр
Год
Чувства Анны 6.9
Чувства Анны Chuvstva Anny
фантастика, драма 2023, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Северный ветер 6.6
Северный ветер Severnyy veter
драма 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
С осенью в сердце 8.1
С осенью в сердце S osenyu v serdtse
мелодрама 2015, Россия
Швейцар
Швейцар
драма 2014, Россия
Рябиновый вальс 6.9
Рябиновый вальс Ryabinovyy vals
военный, драма 2009, Россия

