Новый порядок, 2020

В триллере от режиссера Мишеля Франко обеспеченная семья оказывается в центре государственного переворота.
Для Марианны (Найан Гонсалес Норвинд) – дочери богатого мексиканского бизнесмена – день начинается крайне многообещающе. Она собирается выходить замуж в шикарном доме в центре города, который спроектировал ее брат архитектор (Диего Бонета). В то время как группы одетых с иголочки гостей хвастаются очередными успехами на своей работе, а их отпрыски смешивают шампанское и кокаин, она бегает из комнаты в комнату, приветствуя гостей и уговаривая местных слуг быть расторопнее. Она прячет подаренные на свадьбу конверты, набитые деньгами, в сейф и с нетерпением ждет приезда судьи, который должен поженить ее и столь же состоятельного жениха.
Проблема в том, что судья задерживается из-за пробки, которая образовалась в результате того, что протестующие заблокировали все главные улицы города. Беспорядки распространились вплоть до главной городской больницы, где одной из бывших слуг семьи Марианны должны были провести операцию на сердце, и поэтому муж больной женщины Роландо (Элихио Мелендес), который тоже когда-то работал на ту же самую богатую семью, появляется на свадьбе, чтобы попросить у хозяев 200 000 песо на частную операцию для своей жены.
Время идет, атмосфера накаляется, и вот уже огромная толпа протестующих взбирается на садовые стены и вторгается в набитый гостями дом.
Семье предстоит решить, что делать дальше, а главное, есть ли посреди этого хаоса, перестрелок, пыток и военного положения надежда на светлое будущее.
Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступил Мишель Франко.
Мишель Франко начал работу над проектом еще в 2015 году и в итоге дописал сценарий к 2018 году.
Производство картины завершилось в мае 2019 года.
В фильме снимались Найан Гонсалес Норвинд, Фернандо Куаутле, Диего Бонета, Дарио Язбек Берналь и Элихио Мелендес.
Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2020 года. Картина получила «Особый приз жюри» и премию Leoncino d’Oro Agiscuola.
Картина также была показана на Международном кинофестивале Торонто в сентябре 2020 года.
Вскоре после премьеры компания Neon приобрела права на распространение в США, в то время как компания MUBI занимается запуском картины в Великобритании.
В мексиканских кинотеатрах трейлер был встречен крайне негативным откликом общественности в социальных сетях, в частности он был назван «классистским, расистским и с болезненно стереотипными портретами высших и низших слоев общества Мексики». Обвинения в расизме в отношении фильма усилились, когда режиссер Мишель Франко заявил, что его картина демонстрирует некий «глубокий обратный расизм» и что он сам чувствовал себя жертвой «преступлений на почве ненависти» из-за своего статуса «белого мексиканца». Позднее Франко извинился в социальных сетях и пояснил, что он не знал о влиянии используемых им терминов.
После выхода фильм также получил неоднозначные отзывы. Некоторые критики посчитали, что демонстрантов в картине показали как дикарей, что в свою очередь может дискредитировать социальные протесты, а другие лишь подтвердили ранее выдвинутое мнение о присутствии в фильме классизма и расизма.
Роскошная свадьба представителей высшего класса прерывается явлением непрошенных гостей - в стране начинаются бунты, сопровождающиеся ростом классовой ненависти и всплеском насилия.