Новый порядок, 2020

В триллере от режиссера Мишеля Франко обеспеченная семья оказывается в центре государственного переворота.

Для Марианны (Найан Гонсалес Норвинд) – дочери богатого мексиканского бизнесмена – день начинается крайне многообещающе. Она собирается выходить замуж в шикарном доме в центре города, который спроектировал ее брат архитектор (Диего Бонета). В то время как группы одетых с иголочки гостей хвастаются очередными успехами на своей работе, а их отпрыски смешивают шампанское и кокаин, она бегает из комнаты в комнату, приветствуя гостей и уговаривая местных слуг быть расторопнее. Она прячет подаренные на свадьбу конверты, набитые деньгами, в сейф и с нетерпением ждет приезда судьи, который должен поженить ее и столь же состоятельного жениха.

Проблема в том, что судья задерживается из-за пробки, которая образовалась в результате того, что протестующие заблокировали все главные улицы города. Беспорядки распространились вплоть до главной городской больницы, где одной из бывших слуг семьи Марианны должны были провести операцию на сердце, и поэтому муж больной женщины Роландо (Элихио Мелендес), который тоже когда-то работал на ту же самую богатую семью, появляется на свадьбе, чтобы попросить у хозяев 200 000 песо на частную операцию для своей жены.

Время идет, атмосфера накаляется, и вот уже огромная толпа протестующих взбирается на садовые стены и вторгается в набитый гостями дом.

Семье предстоит решить, что делать дальше, а главное, есть ли посреди этого хаоса, перестрелок, пыток и военного положения надежда на светлое будущее.