Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новый порядок Новый порядок
Киноафиша Фильмы Новый порядок
Nuevo orden

Новый порядок, 2020

2020 / Мексика / Франция
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Французский триллер о роскошной свадьбе на фоне государственного переворота
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В триллере от режиссера Мишеля Франко обеспеченная семья оказывается в центре государственного переворота.

Для Марианны (Найан Гонсалес Норвинд) – дочери богатого мексиканского бизнесмена – день начинается крайне многообещающе. Она собирается выходить замуж в шикарном доме в центре города, который спроектировал ее брат архитектор (Диего Бонета). В то время как группы одетых с иголочки гостей хвастаются очередными успехами на своей работе, а их отпрыски смешивают шампанское и кокаин, она бегает из комнаты в комнату, приветствуя гостей и уговаривая местных слуг быть расторопнее. Она прячет подаренные на свадьбу конверты, набитые деньгами, в сейф и с нетерпением ждет приезда судьи, который должен поженить ее и столь же состоятельного жениха.

Проблема в том, что судья задерживается из-за пробки, которая образовалась в результате того, что протестующие заблокировали все главные улицы города. Беспорядки распространились вплоть до главной городской больницы, где одной из бывших слуг семьи Марианны должны были провести операцию на сердце, и поэтому муж больной женщины Роландо (Элихио Мелендес), который тоже когда-то работал на ту же самую богатую семью, появляется на свадьбе, чтобы попросить у хозяев 200 000 песо на частную операцию для своей жены.

Время идет, атмосфера накаляется, и вот уже огромная толпа протестующих взбирается на садовые стены и вторгается в набитый гостями дом.

Семье предстоит решить, что делать дальше, а главное, есть ли посреди этого хаоса, перестрелок, пыток и военного положения надежда на светлое будущее.

 

 

 

 

 

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступил Мишель Франко. 

Мишель Франко начал работу над проектом еще в 2015 году и в итоге дописал сценарий к 2018 году.

Производство картины завершилось в мае 2019 года.

В фильме снимались Найан Гонсалес Норвинд, Фернандо Куаутле, Диего Бонета, Дарио Язбек Берналь и Элихио Мелендес.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале в сентябре 2020 года. Картина получила «Особый приз жюри» и премию Leoncino d’Oro Agiscuola.

Картина также была показана на Международном кинофестивале Торонто в сентябре 2020 года. 

Вскоре после премьеры компания Neon приобрела права на распространение в США, в то время как компания MUBI занимается запуском картины в Великобритании.

В мексиканских кинотеатрах трейлер был встречен крайне негативным откликом общественности в социальных сетях, в частности он был назван «классистским, расистским и с болезненно стереотипными портретами высших и низших слоев общества Мексики». Обвинения в расизме в отношении фильма усилились, когда режиссер Мишель Франко заявил, что его картина демонстрирует некий «глубокий обратный расизм» и что он сам чувствовал себя жертвой «преступлений на почве ненависти» из-за своего статуса «белого мексиканца». Позднее Франко извинился в социальных сетях и пояснил, что он не знал о влиянии используемых им терминов.

После выхода фильм также получил неоднозначные отзывы. Некоторые критики посчитали, что демонстрантов в картине показали как дикарей, что в свою очередь может дискредитировать социальные протесты, а другие лишь подтвердили ранее выдвинутое мнение о присутствии в фильме классизма и расизма. 

Роскошная свадьба представителей высшего класса прерывается явлением непрошенных гостей - в стране начинаются бунты, сопровождающиеся ростом классовой ненависти и всплеском насилия.

6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 мая 2021
Премьера онлайн 24 июня 2021
Премьера в мире 10 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Мишель Франко
Мишель Франко
В ролях
Диего Бонета
Диего Бонета
Найан Гонсалес Норвинд
Найан Гонсалес Норвинд
Дарио Язбек Берналь
Дарио Язбек Берналь
Густаво Санчес Парра
Густаво Санчес Парра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Новый порядок 2 постера
Венецианский кинофестиваль «Серебряный лев» - Гранд-при жюри
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новый порядок смотреть онлайн

Новый порядок
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В одном из богатых кварталов Мехико гуляет свадьба. Марианна (Найан Гонсалес Норвинд), девушка из состоятельной семьи, выходит замуж за сына родительских друзей. Судя по разговорам, их союз должен скрепить не только дружбу, но и деловые связи двух семей. Гости прибывают с конвертами, набитыми деньгами: хозяйка дома и мать невесты деловито складывает эти свадебные подношения в специальный сейф в гардеробной. Всеобщее веселье прерывает появление пожилого мужчины (Элихио Мелендес), который…
Читать
Асель Мишина 14 октября 2020, 18:09
Фильм сильно прогремел в Венеции и Торонто, а значит автоматом ставлю его в список очень ожидаемых)
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не только «Земля кочевников»: названы победители 77-го Венецианского кинофестиваля Андрей Кончаловский получил спецприз жюри.
Написать
14 сентября 2020 12:11
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши