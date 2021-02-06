Наша рецензия

Северные поля – кажется, так здесь называется сама Россия. Не страна, а обезлюдевшие пустоши, под стенами Кремля колышется густой еловый бор. Где-то еще дальше к северу идет, кажется, война, то и дело меняется власть. Впрочем, эти сколь постоянные, столь же несущественные перемены слабо затрагивают жизнь Северного Клана. Странное семейство под непререкаемой властью матриарха Маргариты (Рената Литвинова) гнездится в старом особняке. Это не слишком гостеприимный домашний очаг, но другого мы…