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Северный ветер Северный ветер
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Северный ветер 2020 / Россия
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Северный ветер»

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Северные поля – кажется, так здесь называется сама Россия. Не страна, а обезлюдевшие пустоши, под стенами Кремля колышется густой еловый бор. Где-то еще дальше к северу идет, кажется, война, то и дело меняется власть. Впрочем, эти сколь постоянные, столь же несущественные перемены слабо затрагивают жизнь Северного Клана. Странное семейство под непререкаемой властью матриарха Маргариты (Рената Литвинова) гнездится в старом особняке. Это не слишком гостеприимный домашний очаг, но другого мы…

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Виктория Мишина 6 февраля 2021, 15:07
Очень интересный фильм.
Провели очень много параллелей между сегодняшним современным миром и картиной.
Красивые костюмы, антураж и игра актёров.
Сходить и посмотреть в кино очень советую, так как на телевидение такой фильм точно не попадёт.
Фильм погружает в свою историю и забываешь обо всем.
6 февраля 2021, 15:07 Ответить
androys 6 февраля 2021, 22:21
Фильм конечно потрясающий , но как глворится кино не для всех, как сама Рината Летаиелва
6 февраля 2021, 22:21 Ответить
kozyrev1984 7 февраля 2021, 17:34
Я бы даже отметил, что кино ДЛЯ Ренаты Литвиновой. Но мне понравилось!
7 февраля 2021, 17:34 Ответить
baburkina2017 7 февраля 2021, 19:52
Неоднозачное впечатлание...Трек Земфиры слушали до самого конца титров...Более похоже на бенефис Ренаты...Хотя, две или три пары удалились из зала. Очень нетривиально!!! Хотя... наверное это имеет место быть...на фоне вдыхаемого газа...
7 февраля 2021, 19:52 Ответить
kudyakov_a 10 февраля 2021, 12:39
Интересно, необычно и красиво, как и всё от Литвиновой. Конечно, очень спецефично и людям не знакомым с творчеством режиссера я бы не советовала смотреть. Но всё-таки хочется это назвать спектаклем, весь фильм пропитан театральностью. Обстановка дома, нарочито громкие звуки шагов, шуршание платьев и драматичная игра актеров. Костюмы - полный восторг. Музыка, разумеется, тоже (хотя её там маловато).
10 февраля 2021, 12:39 Ответить
kochkarovamil 17 февраля 2021, 23:40
Вречатление о фильме двойственное... с одной строны - фильм снят очень красиво и интересно (что редко для России) , поэтому эстетическое удовольствие вы получите ...
Но на большее не расчитывайте ... 2 часа нудятины, нечего интересного не происходит и только только меняются наряды Ренаты ...
17 февраля 2021, 23:40 Ответить
Московская школа кино 28 декабря 2021, 10:22
Оценка
«Северный ветер» Ренаты Литвиновой:
«антиновогодняя» сказка про цикличность времени и силу любви


Больше 10 — столько раз празднуют Новый год герои «Северного ветра». И, казалось бы, все у них как у людей: записки с желаниями, постоянные телефонные звонки, большущая елка и литры шампанского. Только вот мечты не сбываются, звонят не те, а пузырьки в бокале лишь щекочут нервы.

Фильм Ренаты Литвиновой можно уместить в такое желанное, казалось бы, словосочетание — беспробудный праздник. Действие в картине циклично перетекает от одного Нового года к другому, а на фоне словно застывшего времени развиваются события, больше похожие на «мыльную оперу», чем на поучительную сказку перед сном, — но это только на первый взгляд.

История праздного и несчастного семейства начинается в фильме с классической фразы, похожей на «жили-были»: «Это было волшебное время, когда царил великий матриархат». Её произносит закадровый голос главной героини Маргариты (Рената Литвинова), которая в этой новогодней истории будет бесконечно кого-то ждать, бутылками пить шампанское и наполнять дом своими непосредственностью и странностью. Центральная интрига начнется с приезда её сына Бенедикта (Антон Шагин) и его невесты Фанни (Ульяна Добровская). Приторное счастье этой парочки разрушится практически на первых минутах фильма — это и станет толчком к внутренним и внешним «новогодним» изменениям. Первой о них узнает сестра главной героини Лотта, которая в царстве матриархата занимает должность казначея, — именно она сразу заподозрит неладное, обнаружив в Северных полях гниющие денежные запасы семьи.

Тут-то всё и начинает идти наперекосяк. Члены клана обладают богатством, могут победить всех в мире в конкурсе по открыванию шампанского на скорость, стареют в своем особом (очень медленном) темпе и даже имеют в запасе волшебный тринадцатый час, когда могут делать все, что захотят. Но вот счастья у семейства с каждым Новым годом становится все меньше — убывать оно начинает, когда пропадает последняя надежда на любовь. Тогда гниение земли в полях постепенно проникает в каждый уголок дома, не щадя даже пестрых атрибутов праздника. Шикарная ёлка превращается в свою потрепанную искусственную миниатюру, аппетитное новогоднее блюдо — в кастрюлю с вареными яйцами, злополучное шампанское пытаются влить в себя через капельницу, а за семейным столом появляется все больше свободных мест.

Литвинова умело играет со временем и пространством фильма. Кто-то в картине летает на самолетах, а кто-то до сих пор использует оленьи повозки. Северные поля кажутся оторванным сказочным мирком, а потом становится понятно, что от него и до Московского Кремля рукой подать. Пространство дома одновременно и раздроблено бесчисленными, большими и маленькими, зеркалами, и затуманено постоянным дымом то от свечей, то от сигарет. А огромное количество развешанных и разложенных повсюду телефонов и пугает, и заставляет надеяться, что хоть на один-то из них точно позвонит «нужный человек».

Многое о героях картины словно скрыто за пеленой — через нее периодически просвечивает портрет неизвестного мужчины, странные подробности жизни, которые, в сущности, уже не имеют никакого значения для нового настоящего, которое непрерывно накатывает на семейство вместе с тринадцатым ударом курантов. А вот что делать после него, в только что наступившем новом году, никто из героев не знает. Кстати, мотив тревожности и неизвестности подчеркивает в фильме еще и ритмичный и гипнотизирующий саундтрек, который написала близкая подруга Литвиновой — Земфира.

Не очень приятная и даже отталкивающая история про то, как может иногда осточертеть даже самый радостный праздник, заканчивается меланхолично и удручающе. А потом вдруг начинается заново — в тринадцатом часу в московском метро. Здесь главная героиня способна остановить и повернуть время вспять. «У нас у всех есть этот лишний час, в который мы сильнее смерти — ради любви», — произносит кульминационную фразу Маргарита, и новогодняя история начинается вновь.

Мария Наумова
28 декабря 2021, 10:22 Ответить
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