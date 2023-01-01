Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Северный ветер Северный ветер
Киноафиша Фильмы Северный ветер Северный ветер, 2020: актеры и роли
Северный ветер 2020 / Россия
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Северный ветер, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рената Литвинова Рената Литвинова
В ролях
Рената Литвинова Рената Литвинова Антон Шагин Антон Шагин Anton Shagin Софья Эрнст Софья Эрнст Галина Тюнина Галина Тюнина Galina Tyunina Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова Svetlana Khodchenkova Никита Кукушкин Никита Кукушкин Татьяна Пилецкая Татьяна Пилецкая
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App