Наша рецензия

Оля выходит на свободу, отсидев четыре года в женской колонии. Теперь у нее грандиозные планы на будущее. Первым делом она хочет освободить дочку Машу из-под гнета бабушки – собственной матери, когда-то сломавшей и ей жизнь, а затем вместе с дочерью отправиться в большой город. Там уже можно будет отыскать работу и встать на ноги, чтобы обеспечить хорошую школу для ребенка и наконец-то вырваться из порочного круга семейной судьбы – на протяжении уже многих лет все родственники…