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Оторви и выбрось Оторви и выбрось
Киноафиша Фильмы Оторви и выбрось Отзывы о фильме «Оторви и выбрось»
Оторви и выбрось 2021 / Россия
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Оторви и выбрось»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Оля выходит на свободу, отсидев четыре года в женской колонии. Теперь у нее грандиозные планы на будущее. Первым делом она хочет освободить дочку Машу из-под гнета бабушки – собственной матери, когда-то сломавшей и ей жизнь, а затем вместе с дочерью отправиться в большой город. Там уже можно будет отыскать работу и встать на ноги, чтобы обеспечить хорошую школу для ребенка и наконец-то вырваться из порочного круга семейной судьбы – на протяжении уже многих лет все родственники…

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Светлана Лимонова 23 апреля 2022, 09:29
Оценка
Реальная оценка данного фильма 2... Пошли с мужем смотреть Анну Михалкову, очень люблю эту актрису. Где попало не снимается. В ее фильмах всегда интересные сюжеты, отменная актерская игра. То, что увидели - большое разочарование! Фильм с огромным количеством матов, неясным сюжетом. Огорчены.
23 апреля 2022, 09:29 Ответить
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