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I'm Your Man

Я создан для тебя, 2021

2021 / Германия
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Романтическая комедия об отношениях девушки-ученой и робота
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Причины посмотреть Факты О фильме

Научная сотрудница Пергамского музея встречает парня мечты. Вот только под маской идеального бойфренда скрывается человекоподобный робот, запрограммированный воплощать в жизнь любые мечты своей второй половинки. Марен Эггерт и Дэн Стивенс в новой сай-фай мелодраме от создательницы мини-сериала Netflix «Неортодоксальная» Марии Шрадер.

Действие разворачивается в современном Берлине. Альма — человек науки, достигшая в профессии заметных успехов. Вместо того, чтобы строить семейную жизнь, она сутки напролет трудится в лаборатории, отшивая каждого поклонника. Для проведения очередного исследования Пергамскому музею, где работает Альма, требуются деньги. Ради финансирования нелюдимая девушка соглашается на участие в странном эксперименте – тестировании робота-гуманоида.

Андроид по имени Том внешне ничем не отличается от немецкого мужчины. Он запрограммирован стать для своей обладательницы идеальным партнером, исполняющим любые пожелания. Том наделен качествами истинного джентльмена и способен поддержать любой разговор. Ежедневно бойфренд с искусственным интеллектом устраивает романтические свидания, а наутро приносит кофе в постель.

Кажется, в нем нет никаких изъянов. Однако осчастливить самодостаточную Альму оказывается не так-то просто. Любые попытки Тома расположить к себе сотрудницу музея терпят крах. Ситуацию усугубляют регулярные визиты представителей организации, намеренных довести продукт до идеала. За эти несколько недель Альме предстоит узнать, что такое любовь, а Тому — каково быть живым человеком. 

В основу сюжета легло произведение Эммы Браславски 2020 года. Книга победила на ежегодной литературной премии Deutscher Science Fiction Preis в номинации «Лучший рассказ».

Международная премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале 2021 года и была удостоена «Серебряного медведя».

Режиссером, соавтором сценария и одним из продюсеров «Я создан для тебя» выступила Мария Шрадер, поставившая хит Netflix «Неортодоксальная». Также в ее послужной список входят фильмы «Стефан Цвейг», «Любовная жизнь» и «Сумасшедший». Однако широкой аудитории Шрадер известна как актриса. Слава пришла к ней после драмы 1999 года «Эйми и Ягуар», тогда как последнее крупное появление кинематографистки на экране состоялось в телесериале «Германия 89» (2020).

Роль андроида Тома сыграл британский актер Дэн Стивенс. За его плечами участие в таких хитах, как «Необыкновенная история на Рождество», «Аббатство Даунтон», «Гость», «Красавица и чудовище», «Легион» и «Зов предков». Это первый опыт работы Стивенса в немецком кино.

Дэн Стивенс является исполнительным продюсером фильма. В данном амплуа он ранее работал над фильмами «Преступная деятельность» и «Лето в феврале».

Съемки проходили на территории Берлина в условиях, адаптированных к пандемии COVID-19 и завершились в сентябре 2020 года. Часть съемок проходила в реальном Пергамском музее. Также в кадре можно встретить Галерею Джеймса Симона, лес Грюневальд и Йенский университет.

Актриса Сандра Хюллер — одна из главных немецких звезд 21 века. Помимо трагикомедии «Тони Эрдманн», она снималась в драме «Реквием» и триллере «Соблазн».

Альма — человек науки. Том — не человек вовсе. Чтобы получить финансирование для своего исследования, Альма соглашается принять участие в необычном эксперименте: в течение трёх недель с ней будет жить Том — робот, воплощающий в себе и своей внешности представления женщин об идеальном мужчине. Его алгоритмы тщательно просчитывают каждое действие, способное осчастливить любую, однако Альма не так проста и предсказуема. За эти дни каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 августа 2021
Премьера онлайн 13 августа 2021
Премьера в мире 1 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Мария Шрадер
Мария Шрадер
В ролях
Марен Эггерт
Марен Эггерт
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Ганс Лёв
Ганс Лёв
Юрген Таррах
Юрген Таррах
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я создан для тебя 2 постера
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Я создан для тебя
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Альма (Марен Эггерт) — работница Пергамского музея в Берлине, изучающая редчайшую шумерскую клинопись. Но государственное учреждение не так богато, как хотелось бы ученым. В поиске дополнительного финансирования героиня становится участницей необычного эксперимента. На протяжении трех недель Альме предстоит жить вместе с человекоподобным роботом-андроидом Томасом (Дэн Стивенс — «Легион», «Красавица и чудовище»), которого спроектировали специально для…
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Ольга Носова 10 августа 2021, 19:33
Легкий и душевный фильм
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17 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел новый трейлер немецкой фантастической мелодрамы «Я создан для тебя» Ленту уже можно посмотреть в отечественных кинотеатрах.
Написать
25 августа 2021 14:37
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