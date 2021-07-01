Я создан для тебя, 2021

Научная сотрудница Пергамского музея встречает парня мечты. Вот только под маской идеального бойфренда скрывается человекоподобный робот, запрограммированный воплощать в жизнь любые мечты своей второй половинки. Марен Эггерт и Дэн Стивенс в новой сай-фай мелодраме от создательницы мини-сериала Netflix «Неортодоксальная» Марии Шрадер.
Действие разворачивается в современном Берлине. Альма — человек науки, достигшая в профессии заметных успехов. Вместо того, чтобы строить семейную жизнь, она сутки напролет трудится в лаборатории, отшивая каждого поклонника. Для проведения очередного исследования Пергамскому музею, где работает Альма, требуются деньги. Ради финансирования нелюдимая девушка соглашается на участие в странном эксперименте – тестировании робота-гуманоида.
Андроид по имени Том внешне ничем не отличается от немецкого мужчины. Он запрограммирован стать для своей обладательницы идеальным партнером, исполняющим любые пожелания. Том наделен качествами истинного джентльмена и способен поддержать любой разговор. Ежедневно бойфренд с искусственным интеллектом устраивает романтические свидания, а наутро приносит кофе в постель.
Кажется, в нем нет никаких изъянов. Однако осчастливить самодостаточную Альму оказывается не так-то просто. Любые попытки Тома расположить к себе сотрудницу музея терпят крах. Ситуацию усугубляют регулярные визиты представителей организации, намеренных довести продукт до идеала. За эти несколько недель Альме предстоит узнать, что такое любовь, а Тому — каково быть живым человеком.
В основу сюжета легло произведение Эммы Браславски 2020 года. Книга победила на ежегодной литературной премии Deutscher Science Fiction Preis в номинации «Лучший рассказ».
Международная премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале 2021 года и была удостоена «Серебряного медведя».
Режиссером, соавтором сценария и одним из продюсеров «Я создан для тебя» выступила Мария Шрадер, поставившая хит Netflix «Неортодоксальная». Также в ее послужной список входят фильмы «Стефан Цвейг», «Любовная жизнь» и «Сумасшедший». Однако широкой аудитории Шрадер известна как актриса. Слава пришла к ней после драмы 1999 года «Эйми и Ягуар», тогда как последнее крупное появление кинематографистки на экране состоялось в телесериале «Германия 89» (2020).
Роль андроида Тома сыграл британский актер Дэн Стивенс. За его плечами участие в таких хитах, как «Необыкновенная история на Рождество», «Аббатство Даунтон», «Гость», «Красавица и чудовище», «Легион» и «Зов предков». Это первый опыт работы Стивенса в немецком кино.
Дэн Стивенс является исполнительным продюсером фильма. В данном амплуа он ранее работал над фильмами «Преступная деятельность» и «Лето в феврале».
Съемки проходили на территории Берлина в условиях, адаптированных к пандемии COVID-19 и завершились в сентябре 2020 года. Часть съемок проходила в реальном Пергамском музее. Также в кадре можно встретить Галерею Джеймса Симона, лес Грюневальд и Йенский университет.
Актриса Сандра Хюллер — одна из главных немецких звезд 21 века. Помимо трагикомедии «Тони Эрдманн», она снималась в драме «Реквием» и триллере «Соблазн».
Альма — человек науки. Том — не человек вовсе. Чтобы получить финансирование для своего исследования, Альма соглашается принять участие в необычном эксперименте: в течение трёх недель с ней будет жить Том — робот, воплощающий в себе и своей внешности представления женщин об идеальном мужчине. Его алгоритмы тщательно просчитывают каждое действие, способное осчастливить любую, однако Альма не так проста и предсказуема. За эти дни каждому из них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.