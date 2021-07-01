Я создан для тебя, 2021

Научная сотрудница Пергамского музея встречает парня мечты. Вот только под маской идеального бойфренда скрывается человекоподобный робот, запрограммированный воплощать в жизнь любые мечты своей второй половинки. Марен Эггерт и Дэн Стивенс в новой сай-фай мелодраме от создательницы мини-сериала Netflix «Неортодоксальная» Марии Шрадер.

Действие разворачивается в современном Берлине. Альма — человек науки, достигшая в профессии заметных успехов. Вместо того, чтобы строить семейную жизнь, она сутки напролет трудится в лаборатории, отшивая каждого поклонника. Для проведения очередного исследования Пергамскому музею, где работает Альма, требуются деньги. Ради финансирования нелюдимая девушка соглашается на участие в странном эксперименте – тестировании робота-гуманоида.

Андроид по имени Том внешне ничем не отличается от немецкого мужчины. Он запрограммирован стать для своей обладательницы идеальным партнером, исполняющим любые пожелания. Том наделен качествами истинного джентльмена и способен поддержать любой разговор. Ежедневно бойфренд с искусственным интеллектом устраивает романтические свидания, а наутро приносит кофе в постель.

Кажется, в нем нет никаких изъянов. Однако осчастливить самодостаточную Альму оказывается не так-то просто. Любые попытки Тома расположить к себе сотрудницу музея терпят крах. Ситуацию усугубляют регулярные визиты представителей организации, намеренных довести продукт до идеала. За эти несколько недель Альме предстоит узнать, что такое любовь, а Тому — каково быть живым человеком.