Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Виктория Короткова
Виктория Короткова
Viktoriya Korotkova
О персоне
Фильмография
Новости
Виктория Короткова
Viktoriya Korotkova
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 июня 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Виктория Короткова
Родилась 22 июня 1988 года.
Развернуть
Фильмография Виктория Короткова
Оторви и выбрось
драма
2021, Россия
0.0
Под электрическими облаками
драма
2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Огонь
короткометражный, боевик, драма, комедия
2015, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Властная бабуля охотится за дочкой и внучкой в трейлере российской комедии «Оторви и выбрось»
Постановкой занимался автор черной комедии «Папа, сдохни».
Написать
21 декабря 2021 11:05
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев