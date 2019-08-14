Лето Бэгнольдов, 2019

Режиссерский дебют актера-комика Саймона Берда, прекрасно сыгранный Моникой Долан и Эрлом Кейвом. Дэниел — умеренно трудный подросток, одержимый трэш-металом — самым экстремальным музыкальным стилем на свете. Ближайшее лето парень планировал провести в Штатах, у отца и его новой жены, но планы имеют обыкновение нарушаться: поездка сорвалась, Дэниелу предстоят шесть недель в компании мамы — типичной клуши, максимально далёкой и от тяжёлого рока, и от других интересов родного сына... Режиссёрский дебют актёра Саймона Бёрда даёт карт-бланш актёрскому дуэту отличной ирландской актрисы Моники Долан, часто и успешно работающей на ТВ, и юного Эрла Кейва, сына рок-идола Ника Кейва. Они виртуозно ходят по грани любви и ненависти — а именно эти чувства обуревают героев. Из такой жгучей смеси могла бы выйти ураганная драма, но Бёрд и его жена, сценарист фильма Лиза Оуэнс, адаптировавшая комикс Джоффа Уинтерхарта, выбирают комедию — нежную и позитивную.