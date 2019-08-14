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Days of the Bagnold Summer

Лето Бэгнольдов, 2019

2019 / Великобритания
6.7 Оцените
10 голосов
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О фильме

Режиссерский дебют актера-комика Саймона Берда, прекрасно сыгранный Моникой Долан и Эрлом Кейвом. Дэниел — умеренно трудный подросток, одержимый трэш-металом — самым экстремальным музыкальным стилем на свете. Ближайшее лето парень планировал провести в Штатах, у отца и его новой жены, но планы имеют обыкновение нарушаться: поездка сорвалась, Дэниелу предстоят шесть недель в компании мамы — типичной клуши, максимально далёкой и от тяжёлого рока, и от других интересов родного сына... Режиссёрский дебют актёра Саймона Бёрда даёт карт-бланш актёрскому дуэту отличной ирландской актрисы Моники Долан, часто и успешно работающей на ТВ, и юного Эрла Кейва, сына рок-идола Ника Кейва. Они виртуозно ходят по грани любви и ненависти — а именно эти чувства обуревают героев. Из такой жгучей смеси могла бы выйти ураганная драма, но Бёрд и его жена, сценарист фильма Лиза Оуэнс, адаптировавшая комикс Джоффа Уинтерхарта, выбирают комедию — нежную и позитивную.

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 16 октября 2020
Премьера в мире 14 августа 2019
Возраст 16+
Режиссер
Саймон Берд
В ролях
Тэмсин Грег
Натаниэль Сале
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Элис Лоу
Элис Лоу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лето Бэгнольдов 2 постера
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