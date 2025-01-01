Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали

Так Тирион — не Ланнистер, а Таргариен? Фанаты «Игры престолов» уверены, что в его жилах течет кровь драконов

Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих

«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов

Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится