«Оторви и выбрось»: Рецензия Киноафиши

Оля выходит на свободу, отсидев четыре года в женской колонии. Теперь у нее грандиозные планы на будущее. Первым делом она хочет освободить дочку Машу из-под гнета бабушки – собственной матери, когда-то сломавшей и ей жизнь, а затем вместе с дочерью отправиться в большой город. Там уже можно будет отыскать работу и встать на ноги, чтобы обеспечить хорошую школу для ребенка и наконец-то вырваться из порочного круга семейной судьбы – на протяжении уже многих лет все родственники их семьи рано или поздно оказываются в тюрьме. Бабушка не готова верить в чудо преображения недавно откинувшейся с зоны преступной дочери и твердо верит, что только своей суровой рукой сможет уберечь внучку от темной дорожки. Выяснение отношений очень быстро превращается в лихую погоню с перестрелками, угнанными машинами и сломанными судьбами.

В режиссерском дебюте Кирилла Соколова – картине «Папа, сдохни» – герои ютились в небольшой квартире. Новый фильм увеличил масштаб и выбрался на простор. Перед нами – огромный лес, который переносит зрителей в сказку о современной России. Хотя выглядит она скорее экранизацией известной фразы «полстраны сидело, полстраны охраняло». У каждого здесь своя правда и свои обстоятельства, но все персонажи так или иначе попадают в колею собственной родословной. Сбивает с толку лишь сортирный юмор, существующий как будто отдельно от происходящего, изредка вырываясь на передний план. В остальном перед нами развитие уже знакомых идей с натуралистичной жестокостью, черным юмором, суровой драмой и бешеным темпом повествования.

Оторви и выбрось

Все происходящее вращается вокруг одного вопроса: можно ли определять судьбу другого человека насильно? Он, кажется, всегда неразрывно идет рука об руку с оправданиями типа «подрастешь – поймешь», «я ведь желаю тебе добра» и «ты просто не знаешь жизни, но ничего, я не позволю тебе совершить ошибок, потом еще спасибо скажешь». Бабушка проповедует эту философию буквально огнем и мечом, пытаясь убедить окружающих в своей правоте с оружием в руках. Для нее это единственная истина, рожденная в ограниченном маленьким селом мире, лежащим далеко от больших городов. Вера в собственную непогрешимость, помноженная на желание идти до победного конца, становится ответом тогда, когда декларируемые благие цели ведут к абсолютно противоположному финалу. Правда, и другая сторона не готова к немедленной капитуляции, до последнего отстаивая свои взгляды с пистолетом в руке.

Здесь становится понятна сюжетная линия работников ФСИН, тоже оказавшихся в бесконечной колее, сменяя поколения охранников тюрьмы. Им хватает смелости отойти в сторону, признать ошибки и смириться с довольно извращенным счастьем ближнего, которое невозможно изменить насильно. Довольно неожиданно для общего тона картины пытающие заключенных охранники оказываются чуть мудрее и человечнее своих недавних и будущих арестантов. Хотя это лишь часть правды, ведь в реальности они уже давно перестали отличать простую жизнь от тюремных застенков.

Единственным положительным героем оказывается лишь девочка Маша, которая втянута в местные разборки против своей воли. Юность выступает единственным островком спасения, подчеркивая, что будущее не предопределено. Она также оказывается и ответом на все разногласия взрослых, окончательно свихнувшихся на собственном мировоззрении. Каждый предлагает свой искаженный взгляд на мир в качестве единственно верного, и лишь Маше удается сохранить здравый рассудок посреди нескончаемого безумия и злости.

Оторви и выбрось

«Оторви и выбрось» не хочется советовать в качестве черной комедии. Юмор оказывается слишком простым и часто скатывается в банальные пошлости, а натуралистичная жестокость, наоборот, несколько сбавила накал. Но место не осталось пустовать – его заняла простая, но довольно глубокая и злободневная история. Тут переплетаются поколения и судьбы, жизни полицейских и преступников, любовь и ненависть, сухая логика и неконтролируемые эмоции. Второй фильм Кирилла Соколова выбрался на большой простор и отчасти продолжил разговор, начатый в «Папа, сдохни». Перед нами вновь столкновение поколений с разным жизненным опытом, но на этот раз он получился намного острее и тоньше. Мы же вновь попадаем на аттракцион человеческого безумия и безостановочно несемся к его финалу, в котором каждый сможет получить свой важный урок.