Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дуэнья
Фильмы похожие на Дуэнья
Дуэнья
1978 / СССР
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Дуэнья
Вся информация о фильме
Чародеи
фантастика, комедия
2017, Россия
5.0
Курьер
мелодрама, драма
1986, СССР
6.0
Вокзал для двоих
мелодрама
1982, СССР
8.0
Чародеи
мюзикл, фантастика, мелодрама
1982, СССР
7.0
За спичками
комедия
1980, СССР / Финляндия
6.0
Осенний марафон
комедия, мелодрама, драма
1979, СССР
8.0
Сыщик
боевик
1979, СССР
6.0
Тот самый Мюнхгаузен
комедия
1979, СССР
8.0
Афоня
комедия
1975, СССР
7.0
Здравствуйте, я ваша тетя!
комедия
1975, СССР
7.0
Бумбараш
приключения, драма
1971, СССР
7.0
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный
1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
Берегись автомобиля
комедия, мелодрама, криминал
1966, СССР
8.0
Я шагаю по Москве
мелодрама, комедия
1963, СССР
8.0
Три плюс два
комедия
1963, СССР
7.0
Комедия строгого режима
комедия
1992, Россия
7.0
Бабник 2
комедия
1992, Россия
2.0
Испанский вояж Степаныча
приключения, комедия
2006, Россия
7.0
Возвращение броненосца
приключения, комедия
1996, Россия
6.0
Приключения принца Флоризеля
приключения
1979, СССР
7.0
Золотая мина
приключения
1978, СССР
7.0
Жили три холостяка
комедия, мюзикл
1973, СССР
6.0
Нужные люди
комедия
1986, СССР
6.0
Убежать, догнать, влюбиться
комедия
2015, Россия
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить