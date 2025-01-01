Фильм Владимира Аленикова «Нужные люди» на злободневную тему блата и разгульной жизни в восьмидесятые годы интересно смотреть и в наше время. Выбор между обществом с достатком, легкой жизнью, выгодными связями и высокими должностями и обществом так называемых простых «нужных» людей. Сюжет развивается на фоне любовного треугольника, состоящего из девушки, простого парня-строителя и директора ресторана. Молодой строитель Алеша влюбляется в тренера по плаванию Олю, за которой ухаживает директор ресторана Игорь Александрович. Развязка же вас ожидает по-советски романтичная. И выберет ли Ольга простого или «нужного» человека, кредо которого раскрывается в главной песне фильма, исполненной Николаем Караченцовым: «А у меня все схвачено, за все давно заплачено, и жизнь моя налажена на зависть всем. Везде места заказаны, и кое-чем обязаны такие люди разные, что нет проблем», - вы узнаете в финале картины.