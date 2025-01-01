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Нужные люди

Nuzhnye lyudi 18+
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О фильме

Фильм Владимира Аленикова «Нужные люди» на злободневную тему блата и разгульной жизни в восьмидесятые годы интересно смотреть и в наше время. Выбор между обществом с достатком, легкой жизнью, выгодными связями и высокими должностями и обществом так называемых простых «нужных» людей. Сюжет развивается на фоне любовного треугольника, состоящего из девушки, простого парня-строителя и директора ресторана. Молодой строитель Алеша влюбляется в тренера по плаванию Олю, за которой ухаживает директор ресторана Игорь Александрович. Развязка же вас ожидает по-советски романтичная. И выберет ли Ольга простого или «нужного» человека, кредо которого раскрывается в главной песне фильма, исполненной Николаем Караченцовым: «А у меня все схвачено, за все давно заплачено, и жизнь моя налажена на зависть всем. Везде места заказаны, и кое-чем обязаны такие люди разные, что нет проблем», - вы узнаете в финале картины. 

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 30 декабря 1986
Производство Ekran
Другие названия
Nuzhnye lyudi, Нужные люди, Necessary People
Режиссер
Владимир Алеников
Владимир Алеников
В ролях
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Семен Фарада
Семен Фарада
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Олег Шкловский
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
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5.8 IMDb
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