«Бумбараш» — это многосерийный фильм о простом деревенском парне, снятый по мотивам ранних произведений Гайдара. Семен возвращается в родное поселение во времена борьбы большевиков и белогвардейцев. Позади остался плен у австрийцев в ходе Первой мировой войны. Однако там его никто не ждет, все жители давно считают парня погибшим в бою. Невеста Варвара стала женой главы отряда Гавриила, старший брат присвоил себе пол-избы родственника, и только лучший друг Яшка рад, что Сема смог выжить...

Совершенно неожиданно для односельчан с полей Первой мировой войны в родную деревню возвращается Бумбараш. Его земляки успели получить бумагу, согласно которой Бумбараш “принял геройскую смерть”, а потому совсем его не ждали. И даже Варя, любимая девушка, успела выйти замуж. Бумбараш пытается начать жизнь заново, но в охваченной Гражданской войной стране это оказывается совсем непросто — власть сменяется каждый несколько часов. Бумбараш вдоволь навоевался и не хочет принимать ни чью сторону. Но и остаться совсем в стороне от событий ему не удастся.