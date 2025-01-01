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Киноафиша Фильмы Бумбараш

Бумбараш

Bumbarash 18+
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О фильме

«Бумбараш» — это многосерийный фильм о простом деревенском парне, снятый по мотивам ранних произведений Гайдара. Семен возвращается в родное поселение во времена борьбы большевиков и белогвардейцев. Позади остался плен у австрийцев в ходе Первой мировой войны. Однако там его никто не ждет, все жители давно считают парня погибшим в бою. Невеста Варвара стала женой главы отряда Гавриила, старший брат присвоил себе пол-избы родственника, и только лучший друг Яшка рад, что Сема смог выжить...

Совершенно неожиданно для односельчан с полей Первой мировой войны в родную деревню возвращается Бумбараш. Его земляки успели получить бумагу, согласно которой Бумбараш “принял геройскую смерть”, а потому совсем его не ждали. И даже Варя, любимая девушка, успела выйти замуж. Бумбараш пытается начать жизнь заново, но в охваченной Гражданской войной стране это оказывается совсем непросто — власть сменяется каждый несколько часов. Бумбараш вдоволь навоевался и не хочет принимать ни чью сторону. Но и остаться совсем в стороне от событий ему не удастся. 

  • Фильм частично основан на одноименной повести Аркадия Гайдара, а также на нескольких других произведениях автора.
  • В повести Бумбараша зовут Семен, но в фильме это имя ни разу не упоминается.
  • После выхода фильма за актером Валерием Золотухиным в театральных кругах закрепилось прозвище “Бумбарашка”.
  • В честь фильма в 1991 году была названа молодежная коммунистическая газета.
  • Роль Бумбараша мог сыграть Михаил Кононов, а роль Гаврилы — Николай Губенко.
  • Имя поэта Юлия Кима, который написал для фильма тексты песен, в титрах было изменено на “Ю. Михайлов”, поскольку у него были проблемы с советской властью.
  • Историческая неточность: паровоз серии 9П, который можно заметить в фильме, был выпущен только в 1935 году.

Рядовой Бумбараш, считающийся погибшим на фронтах Первой мировой войны, неожиданно возвращается в родную деревню, где никто его не признаёт, т.к. деньги на панихиду давным-давно употреблены по назначению.

В стране уже вовсю полыхает гражданская война, в крохотной деревушке власть меняется каждые полдня: красные, белые, анархисты, бандиты, опять красные, а за ними опять белые и так до бесконечности... Среди всего этого хаоса Бумбараш старается устроить свою жизнь и личное счастье.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 мая 1972
Дата выхода
1 мая 1972 Россия 18+
1 мая 1972 СССР
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Bumbarash, Bumbaras, Bumbarasch, Бумбараш
Режиссер
Абрам Народицкий
Николай Рашеев
В ролях
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Юрий Смирнов
Лев Дуров
Лев Дуров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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