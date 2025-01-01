«Бумбараш» — это многосерийный фильм о простом деревенском парне, снятый по мотивам ранних произведений Гайдара. Семен возвращается в родное поселение во времена борьбы большевиков и белогвардейцев. Позади остался плен у австрийцев в ходе Первой мировой войны. Однако там его никто не ждет, все жители давно считают парня погибшим в бою. Невеста Варвара стала женой главы отряда Гавриила, старший брат присвоил себе пол-избы родственника, и только лучший друг Яшка рад, что Сема смог выжить...
Совершенно неожиданно для односельчан с полей Первой мировой войны в родную деревню возвращается Бумбараш. Его земляки успели получить бумагу, согласно которой Бумбараш “принял геройскую смерть”, а потому совсем его не ждали. И даже Варя, любимая девушка, успела выйти замуж. Бумбараш пытается начать жизнь заново, но в охваченной Гражданской войной стране это оказывается совсем непросто — власть сменяется каждый несколько часов. Бумбараш вдоволь навоевался и не хочет принимать ни чью сторону. Но и остаться совсем в стороне от событий ему не удастся.
Рядовой Бумбараш, считающийся погибшим на фронтах Первой мировой войны, неожиданно возвращается в родную деревню, где никто его не признаёт, т.к. деньги на панихиду давным-давно употреблены по назначению.
В стране уже вовсю полыхает гражданская война, в крохотной деревушке власть меняется каждые полдня: красные, белые, анархисты, бандиты, опять красные, а за ними опять белые и так до бесконечности... Среди всего этого хаоса Бумбараш старается устроить свою жизнь и личное счастье.
|1 мая 1972
|Россия
|18+
|1 мая 1972
|СССР