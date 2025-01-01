Богатый дворянин Дон Джеромо мечтает выдать замуж свою дочь Инессу. В качестве своего зятя он хочет видеть богатого ростовщика Мендосо. Сама же Инесса влюблена в друга своего брата Атонио – юношу из знатного, но очень бедного рода. Дуэнья (женщина, приставленная к молодым девушкам, чтобы следить за их поведением) Инессы Доротея решает помочь своей воспитаннице сбежать с Антонио. Узнав об этом, Дон Джеремо прогоняет Доротею из дома. Но под видом Доротеи, накинув на лицо вуаль, из дома уходит Инесса. В городе она видит Мендосо, который не знает ее в лицо, и выдает себя за свою подругу Леонору. Она просит ростовщика устроить ей встречу со своим возлюбленным Антонио… Сам же Мендосо едет в дом к Дону Джеромо, чтобы свататься к его дочери. Доротея решает воспользоваться этим и, выдавая себя за дочь Дона Джеромо, заставить Мендоса на ней жениться… Смотрите советский художественный фильм «Дуэнья», снятый по классической пьесе английского писателя Ричарда Б. Шеридана. Незабываемая музыка Тихона Хренникова и прекрасные актерские работы сделали «Дуэнью» одной из самых любимых зрителями отечественных музыкальных комедий.