Летом 1944 года летчик Михаил Девятаев (Павел Прилучный с перекошенной челюстью) покидает свой сбитый истребитель с парашютом и попадает на территорию, захваченную нацистами. Застрелиться в последний момент не выходит. Девятаев оказывается в плену на авиационной базе, где советских летчиков вербуют в люфтваффе. Там он неожиданно встречает Николая Ларина (Павел Чинарев), друга юности, с которым они вместе учились в летной школе. Ларин тоже попал в плен и вместо смерти выбрал жизнь: надел…
Однозначно 5 из 5 звёзд. Третий фильм России про побег из концлагеря
Михаил Девятаев историческая личность, Герой Советского Союза, Вечная память
всей команде, которые принимали участие в создании этого фильма. Такие фильмы про наших героев-соотечественников нужно, конечно, выпускать как можно больше,чтобы мы помнили и знали про подвиги этих героев. Но...., честно говоря, при просмотре не получила тех эмоций, которых ожидала. Главному герою-Михаилу Девятаеву в исполнении Павла Прилучгого не поверила. Мне Павел в этой роли не понравился, от слова совсем. Во время пребывания в плену, почему-то, у Павла вообще не менялся образ:ни обрастал щетиной, ни худел(щеки оставались на протяжении всего фильма, хотя голодали по сюжету)...., не было того эффекта, что человек находится в плену.... Вспоминая фильм Т-34 с Петровым, где главный герой угонял из плена танк, так вот герою Петрова верила на все 100,а вот Прилучному - ни капли. Ожидала, что фильм будет сильный по эмоциям и по игре, но меня не захватил. А так фильм для просмотра рекомендую;может вас, друзья, захватит больше.
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