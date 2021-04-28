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Девятаев Девятаев
Киноафиша Фильмы Девятаев Отзывы о фильме «Девятаев»
Девятаев 2021 / Россия
7.6 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Девятаев»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Летом 1944 года летчик Михаил Девятаев (Павел Прилучный с перекошенной челюстью) покидает свой сбитый истребитель с парашютом и попадает на территорию, захваченную нацистами. Застрелиться в последний момент не выходит. Девятаев оказывается в плену на авиационной базе, где советских летчиков вербуют в люфтваффе. Там он неожиданно встречает Николая Ларина (Павел Чинарев), друга юности, с которым они вместе учились в летной школе. Ларин тоже попал в плен и вместо смерти выбрал жизнь: надел…

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super.rybakov2014 28 апреля 2021, 08:58
Оценка
Лучший фильм Тимура Бекмамбетова. История основана на реальных событиях.
Однозначно 5 из 5 звёзд. Третий фильм России про побег из концлагеря
Михаил Девятаев историческая личность, Герой Советского Союза, Вечная память
28 апреля 2021, 08:58 Ответить
goxi 30 апреля 2021, 08:44
Что так мало отзывов?
30 апреля 2021, 08:44 Ответить
Наталия Петряшова 1 мая 2021, 21:29
Хочу выразить благодарность
всей команде, которые принимали участие в создании этого фильма. Такие фильмы про наших героев-соотечественников нужно, конечно, выпускать как можно больше,чтобы мы помнили и знали про подвиги этих героев. Но...., честно говоря, при просмотре не получила тех эмоций, которых ожидала. Главному герою-Михаилу Девятаеву в исполнении Павла Прилучгого не поверила. Мне Павел в этой роли не понравился, от слова совсем. Во время пребывания в плену, почему-то, у Павла вообще не менялся образ:ни обрастал щетиной, ни худел(щеки оставались на протяжении всего фильма, хотя голодали по сюжету)...., не было того эффекта, что человек находится в плену.... Вспоминая фильм Т-34 с Петровым, где главный герой угонял из плена танк, так вот герою Петрова верила на все 100,а вот Прилучному - ни капли. Ожидала, что фильм будет сильный по эмоциям и по игре, но меня не захватил. А так фильм для просмотра рекомендую;может вас, друзья, захватит больше.
1 мая 2021, 21:29 Ответить
Лия Идришева 1 мая 2021, 22:58
Оценка
Фильм очень понравился!!! Идите не пожалеете.Идите с детьми, с друзьями. Очень поучительный!!!
1 мая 2021, 22:58 Ответить
Александр Шибанов 2 мая 2021, 13:14
Оценка
Фильм как фильм ... Ничего особенного. И как всегда - много счастливых "случайностей" и "везения".
2 мая 2021, 13:14 Ответить
Елена Несмеева 2 мая 2021, 19:17
Оценка
Отличный получился фильм!!! Держит в напряжении все 118 минут Очень сильно показано противостояние личного эгоизма Николая и патриотизма Михаила! Павел Прилучный отыграл свою роль на "отлично". однозначно советую смотреть и ставлю фильму 5 звезд!!!
2 мая 2021, 19:17 Ответить
диана кучерова 3 мая 2021, 09:59
Оценка
Да , фильм достойный,всем приятного просмотра. Лучше фильма "Гнев человеческий"
3 мая 2021, 09:59 Ответить
Олег Камынин 5 мая 2021, 16:53
Оценка
Очень порадовал фильм, давно так не переживал во время фильма. Очень яркие эмоции, крутые батальные спецэффекты воздушных боёв, не ожидал, честно.
5 мая 2021, 16:53 Ответить
Евгений Тищенко 7 мая 2021, 08:50
Оценка
Доволен, что все-таки выбрался на этот фильм в кино. В нем понравилось все. То, как картинка специально немного состарена, как цветокоррекция выделяет моменты фильма, понравилась авиасъемка с эффектом присутствия в кабине. Актеры хорошо подобраны на роли, особенно выделю Соколова, который несколько раз выручал всех и именно благодаря ему побег не сорвался.
7 мая 2021, 08:50 Ответить
Николай Краснов 7 мая 2021, 08:58
Оценка
Противостояние двух друзей и двух государств. Сложная история побега из ада. Суровая реальность пребывания в концлагере, и все это основано на реальных событиях. События раскрыты очень интересно, операторская работа качественная, съемка с самолета очень натуральная, создается эффект присутствия, когда камера поворачивается вслед за движениями головы героев. Цветопередача фильма передает настроение и дополняет повествование.
7 мая 2021, 08:58 Ответить
Слава Крулатов 7 мая 2021, 16:07
Оценка
Фильм красивый. Со зрелищностью все ОК. В принципе ради полетов можно смело идти в кино и ни о чем не жалеть
7 мая 2021, 16:07 Ответить
Лев 7 мая 2021, 16:30
Повёлся на Бекмамбетова и на земляка Девятаева. В детстве читал его книгу «Побег из ада». В целом, отечественные военные драмы мне не заходят. Любителям жанра, думаю, понравится. Моя оценка 4,5/10
7 мая 2021, 16:30 Ответить
Анна Курич 7 мая 2021, 22:03
Оценка
Отличный фильм! Смотрела на одном дыхании!
7 мая 2021, 22:03 Ответить
dgoldenko 8 мая 2021, 05:22
Привет, 🖐️ ходили всей семьей, очень понравился, 5из 5 тем более основан на реальных событиях!)
8 мая 2021, 05:22 Ответить
Наталья Филимонова 10 мая 2021, 12:16
в ответ на сообщение goxi от 30 апреля 2021, 08:44
Потому что это отзывы за которые заплатили видимо
10 мая 2021, 12:16 Ответить
Наталья Филимонова 10 мая 2021, 12:19
Хорошая супер геройская сказка. К самому Девятаеву не имеет отнашения. Побратание с немцами, не логичные действия. Пару красивых сцен на самолётах. А принципе Бекмамбетов снял рекламу только с большим бюджетом. Т 34 на самолетах.
10 мая 2021, 12:19 Ответить
Руслан Сафронов 12 мая 2021, 07:26
Оценка
Страшно представить что пережили люди, которые были в концлагерях, которые попадали в плен. В кинотеатре мы смотрим фильм, сочувствуем героям, но ведь такие герои были в реальной жизни. Сколько храбрости нужно, чтобы пойти на такое. Некоторые летчики сразу сдавались и переходили на службу Германии. Кто-то из-за страха, что на родине теперь его убьют, кто-то из-за того, что предлагал Рейх. У каждого были свои мотивы. Но под конец фильма в комнате для вербовки было все меньше и меньше людей. Может быть стало меньше пленных, а может все больше тех, кто не соглашался предать родину. Каждый может понимать это по-своему.
12 мая 2021, 07:26 Ответить
Ходжаев Самир 14 мая 2021, 09:26
Фильм топ
14 мая 2021, 09:26 Ответить
User 15 мая 2021, 13:49
Фильм понравился ! Сюжетная линия с антигероем особенно вспячатлила . Показалась другая сторона истории , каким мог бы стать Девятаев !
15 мая 2021, 13:49 Ответить
nz555nz 15 мая 2021, 22:52
Оценка
Фильм потрясающий! Смотреть всем обязательно! Не пожалеете!
15 мая 2021, 22:52 Ответить
Alex Laslo 17 мая 2021, 20:18
не понятно -для чего снимаются такие фильмы? что хотят внушить людям? не мог человек, видевший все ужасы , что творили на нашей земле враги, принять предательство и выгораживать предателя (по сценарию - именно предателя, до конца пытавшегося услужить новым хозяевам). зачем облагораживать героя вселенским всепрощением? он, как и миллионы наших предков не нуждается в фальшивых ореолах.может быть бекмамбетов думает, что зритель идиот,такой же как и показанный в фильме смершовец, якобы не способный вычислить фамилию нацистского прихвостня? к сожалению историческая ложь, становится орудием в руках недобросовестных деятелей от искусства, стремящихся отработать полученные деньги, пытаясь найти оправдание немецким солдатам (в их лице мировому капиталу). ощущения от фильма - пустота.
17 мая 2021, 20:18 Ответить
Вова Донец 17 июня 2021, 06:30
Сорян, больше чем "Мажор "его амплуа, он не тянет
17 июня 2021, 06:30 Ответить
Вова Донец 17 июня 2021, 06:36
Зачем мажора посадили в самолёт
17 июня 2021, 06:36 Ответить
Игорь Яковлев 18 июля 2021, 11:00
Оценка
Тимур бекмамбетов режиссер???... Мда.... Подождем обзора от бэд комедиан
18 июля 2021, 11:00 Ответить
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