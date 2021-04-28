Наша рецензия

Летом 1944 года летчик Михаил Девятаев (Павел Прилучный с перекошенной челюстью) покидает свой сбитый истребитель с парашютом и попадает на территорию, захваченную нацистами. Застрелиться в последний момент не выходит. Девятаев оказывается в плену на авиационной базе, где советских летчиков вербуют в люфтваффе. Там он неожиданно встречает Николая Ларина (Павел Чинарев), друга юности, с которым они вместе учились в летной школе. Ларин тоже попал в плен и вместо смерти выбрал жизнь: надел…