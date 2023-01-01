Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девятаев Девятаев
Киноафиша Фильмы Девятаев Девятаев, 2021: актеры и роли
Девятаев 2021 / Россия
7.6 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девятаев, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тимур Бекмамбетов Тимур Бекмамбетов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Sergey Trofimov
В ролях
Павел Прилучный Павел Прилучный Павел Чинарев Павел Чинарев Кирилл Плетнев Кирилл Плетнев Kirill Pletnev Тимофей Трибунцев Тимофей Трибунцев Алексей Филимонов Алексей Филимонов Aleksey Filimonov Дмитрий Лысенков Дмитрий Лысенков Dmitry Lysenkov Александр Лыков Александр Лыков Никита Кологривый Никита Кологривый Nikita Kologrivyy Олег Чугунов Олег Чугунов Oleg Chugunov Максим Ханжов Максим Ханжов
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше