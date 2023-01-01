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Легенда о Зелёном рыцаре Легенда о Зелёном рыцаре
Киноафиша Фильмы Легенда о Зелёном рыцаре Легенда о Зелёном рыцаре, 2021: актеры и роли
The Green Knight Легенда о Зелёном рыцаре 2021 / США / Ирландия
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43 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Легенда о Зелёном рыцаре, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лоури Дэвид Лоури David Lowery
В ролях
Дев Патель Дев Патель Dev Patel Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Джоэл Эдгертон Джоэл Эдгертон Joel Edgerton Сарита Чоудри Сарита Чоудри Sarita Choudhury Шон Харрис Шон Харрис Sean Harris Кейт Дики Кейт Дики Kate Dickie Барри Кеоган Барри Кеоган Barry Keoghan
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