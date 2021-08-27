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Легенда о Зелёном рыцаре Легенда о Зелёном рыцаре
Киноафиша Фильмы Легенда о Зелёном рыцаре Отзывы о фильме «Легенда о Зелёном рыцаре»
The Green Knight Легенда о Зелёном рыцаре 2021 / США / Ирландия
5.0 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Легенда о Зелёном рыцаре»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В замке Камелот праздничный рождественский пир. Король Артур (Шон Харрис) желает, прежде чем приступить к трапезе, послушать чей-нибудь рассказ о подвигах и приключениях. Приключения не заставляют себя ждать живьем: в зал въезжает крупный, довольно древесный и с ног до головы Зеленый Рыцарь (Ральф Айнесон). Он предлагает состязание: пусть кто-нибудь из рыцарей Круглого стола нанесет ему удар, но будет готов через год подставить свою шею для ответной атаки. Вызывается племянник короля Гавейн…

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davliev.ainur 27 августа 2021, 22:00
Оценка
Ужасный фильм!!! Трата времени!!!
27 августа 2021, 22:00 Ответить
Артур Татевосян 28 августа 2021, 00:42
Оценка
Хрень
28 августа 2021, 00:42 Ответить
alena.tedeeva2015 28 августа 2021, 11:14
Оценка
Ужасный фильм ,более скучного фильма не видела 👎🏼
28 августа 2021, 11:14 Ответить
User 28 августа 2021, 13:12
Такие актеры, а такая муть🤦🏻‍♀️ просто самый скучный фильм месяца…
28 августа 2021, 13:12 Ответить
Татьяна Матушкина 28 августа 2021, 23:34
Оценка
В течении всего фильма гадали, что курил режиссер, когда снимал это кино. Филосовская чушь!
28 августа 2021, 23:34 Ответить
Арина Романова 29 августа 2021, 20:49
Оценка
-100/10
29 августа 2021, 20:49 Ответить
Эдсон Фрейра 29 августа 2021, 22:45
Посмотреть стоит это 100%, но не в кино, так как сценарист, режиссёр, такое намутили, музыка и шумовые эффекты такие, что не в каждом фильме ужасов услышишь,, много не понятного, не объяснимогт показали, я был в смешаном состояние, но игра актёров, на вышке!!! Фильм типо бивня кто смотрел 😅
29 августа 2021, 22:45 Ответить
User 31 августа 2021, 19:17
в ответ на сообщение Эдсон Фрейра от 29 августа 2021, 22:45
Я только из-за твоего отзыва про Бивень не пойду теперь на этот фильм 😁
31 августа 2021, 19:17 Ответить
Тимур Хисамов 1 сентября 2021, 19:08
Какое-то авторское кино, на любителя, не ходите, концовка интересная конечно, неожиданная, но ради неё не стоит два часа терпеть тягомотину.
1 сентября 2021, 19:08 Ответить
moov01 1 сентября 2021, 23:26
Оценка
Нудятина непонятная
1 сентября 2021, 23:26 Ответить
Андреас Кайзер 2 сентября 2021, 02:47
Оценка
Это из серии:"Я его слепила из того что было" , правда, немного потратилась на рекламу...
Короче, я думаю,- есть продюсеры, а есть проститутки!..
Кто надо, тот поймёт.
2 сентября 2021, 02:47 Ответить
Салават Гарифьянов 2 сентября 2021, 11:50
Оценка
Хороший фильм, интересный сюжет. Неожиданная концовка.
2 сентября 2021, 11:50 Ответить
Евгений Фаустов 4 сентября 2021, 02:42
Оценка
Фильм полный не понимания что к чему , единственное красивые виды . Смотреть не стоит для тех кто ждёт экшен
4 сентября 2021, 02:42 Ответить
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