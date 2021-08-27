В замке Камелот праздничный рождественский пир. Король Артур (Шон Харрис) желает, прежде чем приступить к трапезе, послушать чей-нибудь рассказ о подвигах и приключениях. Приключения не заставляют себя ждать живьем: в зал въезжает крупный, довольно древесный и с ног до головы Зеленый Рыцарь (Ральф Айнесон). Он предлагает состязание: пусть кто-нибудь из рыцарей Круглого стола нанесет ему удар, но будет готов через год подставить свою шею для ответной атаки. Вызывается племянник короля Гавейн…
Короче, я думаю,- есть продюсеры, а есть проститутки!..
Кто надо, тот поймёт.
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