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В замке Камелот праздничный рождественский пир. Король Артур (Шон Харрис) желает, прежде чем приступить к трапезе, послушать чей-нибудь рассказ о подвигах и приключениях. Приключения не заставляют себя ждать живьем: в зал въезжает крупный, довольно древесный и с ног до головы Зеленый Рыцарь (Ральф Айнесон). Он предлагает состязание: пусть кто-нибудь из рыцарей Круглого стола нанесет ему удар, но будет готов через год подставить свою шею для ответной атаки. Вызывается племянник короля Гавейн…