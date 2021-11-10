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Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
Darren Lynn Bousman
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Даррен Линн Боусман
Darren Lynn Bousman
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Дата рождения
11 января 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Даррен Линн Боусман
Родился 11 января 1979 года. Оверленд Парк, Канзас, США.
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Фильмография Даррен Линн Боусман
Пила: Спираль
ужасы
2021, США
6.0
С днем смерти
ужасы, детектив
2020, США
4.0
Святая Агата
ужасы
2018, США
4.0
Абатуар. Лабиринт страха
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Город монстров
ужасы
2015, США
6.0
Карнавал Дьявола
2012, США
6.0
Пустошь
ужасы
2012, США / Канада
4.0
11 11 11
триллер, ужасы, драма
2011, США / Испания
6.0
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Появился первый кадр с Джереми Айронсом и Тобином Беллом из фильма «Виолончель», снятого в Саудовской Аравии
За постановку проекта отвечает создатель «Пилы: Спираль».
Написать
10 ноября 2021 11:12
Режиссер «Пилы» Даррен Линн Боусман снял хоррор с Джереми Айронсом и Тобином Беллом
Сценарий написал председатель Главного управления развлечениями Саудовской Аравии.
Написать
3 ноября 2021 11:01
Благодаря «Спирали» мировые сборы франшизы «Пила» преодолели отметку в $1 млрд
На третьей неделе проката сборы последнего фильма серии составляют $22,5 млн.
Написать
24 мая 2021 12:10
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