Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Зои Палмер
Зои Палмер
Zoie Palmer
О персоне
Фильмография
Новости
Зои Палмер
Zoie Palmer
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Камборн, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Зои Палмер
Развернуть
Фильмография Зои Палмер
Пила: Спираль
ужасы
2021, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Студия Lionsgate перенесла премьеру «Пилы: Спираль» с Крисом Роком из-за коронавируса
Поклонникам хоррор-франшизы придется потерпеть.
Написать
18 марта 2020 14:11
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас