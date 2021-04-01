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Пила: Спираль Пила: Спираль
Киноафиша Фильмы Пила: Спираль Отзывы о фильме «Пила: Спираль»
Spiral: From the book of saw Пила: Спираль 2021 / США
6.8 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Пила: Спираль»

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Наша рецензия

Тьма, стул, зажим для языка. Детектив Марв Босвик (Дэн Петрониевич) вот-вот лишится жизни, но шанс на спасение не только души, но и тела у него пока еще есть. Дело за малым — признать, что слишком много лгал на судебных заседаниях — тогда зажим сделает свое «грязное» дело, а оставшееся тело копа будет свободно. Лишиться части себя, но спастись VS сохранить язык, но попасть под колеса электропоезда — выбор, перед которым детектива поставил главный злодей…

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Okolo Moloko 1 апреля 2021, 23:34
Когда увидим снова детектива Хоффмана????
1 апреля 2021, 23:34 Ответить
Глеб Грачев 13 мая 2021, 15:37
Оценка
Это не ужастик, а детектив
13 мая 2021, 15:37 Ответить
Никита Фадеев 15 мая 2021, 21:19
Фильм полное 💩игра актеров 💩сюжет 💩 подбор актеров 💩 все что связано с этой частью 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
15 мая 2021, 21:19 Ответить
Виктория Чайчук 16 мая 2021, 17:41
А мне понравился фильм, перезапуск пилы) зачем сравнивать со старыми фильмами.
16 мая 2021, 17:41 Ответить
Александра Крист 16 мая 2021, 23:05
Фильм огонь 🤩🤩🤩
Концовка не счастливая
Эпичный фильм
Стоит сходить
16 мая 2021, 23:05 Ответить
Аир Вест 20 мая 2021, 14:02
На твердую 4. Мне понравился.
20 мая 2021, 14:02 Ответить
Валерия Черкасова 22 мая 2021, 06:14
понравился,в конце даже поплакала)
22 мая 2021, 06:14 Ответить
Роберт Кукушкин 25 мая 2021, 17:49
Так себе фильм.
25 мая 2021, 17:49 Ответить
almaz93 30 мая 2021, 23:50
Фильм огонь) всегда найдется человек, который обосрет. Рекомендую
30 мая 2021, 23:50 Ответить
Лена Борисова 3 июня 2021, 11:51
Оценка
Фильм по уровню на троечку. Все-таки комедийность актера, который взял на себя ещё и роль сценариста видна с первых кадров. Крис Рок и здесь Крис Рок, для триллера не лучший выбор. Нет той атмосферы, которая в той или иной степени была в каждой предыдущей Пиле. Нет динамики и качественных диалогов. Впечатляющие казни, но и несостыковки по сюжету. Все «не очень»
3 июня 2021, 11:51 Ответить
Comon 8 июня 2021, 01:13
Оценка
Франшиза Пила - это узконаправленное тематическое кино, под определенную категорию
8 июня 2021, 01:13 Ответить
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