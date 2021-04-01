Наша рецензия

Тьма, стул, зажим для языка. Детектив Марв Босвик (Дэн Петрониевич) вот-вот лишится жизни, но шанс на спасение не только души, но и тела у него пока еще есть. Дело за малым — признать, что слишком много лгал на судебных заседаниях — тогда зажим сделает свое «грязное» дело, а оставшееся тело копа будет свободно. Лишиться части себя, но спастись VS сохранить язык, но попасть под колеса электропоезда — выбор, перед которым детектива поставил главный злодей…