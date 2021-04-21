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Марисоль Николс
Марисоль Николс
Marisol Nichols
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Марисоль Николс
Marisol Nichols
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Дата рождения
2 ноября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
163 см
Биография Марисоль Николс
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Фильмография Марисоль Николс
Пила: Спираль
ужасы
2021, США
6.0
Преступник
боевик, криминал, драма
2008, США
7.0
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Режиссер «Пилы: Спираль» ожидает, что фильм понравится как давним фанатам франшизы, так и широкой публике
Постановщик отмечает, что в этот раз авторы сделали упор на историю и характеры героев.
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21 апреля 2021 14:40
Новый трейлер «Пилы: Спираль»: Крис Рок и Сэмюэл Л Джексон возрождают знаменитую хоррор-франшизу
Фильм вдохновлен детективным триллером «Семь».
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31 марта 2021 10:10
Премьера «Пилы: Спираль» состоится на неделю раньше
Фильм планируют выпустить исключительно в кинотеатрах.
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25 марта 2021 13:26
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