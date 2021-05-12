Menu
Poster of Spiral: From the Book of Saw
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 5.2
Rate
Kinoafisha Films Spiral: From the Book of Saw

Spiral: From the Book of Saw

Spiral: From the book of saw 18+
Напомним о выходе в прокат
Spiral: From the Book of Saw - trailer in russian
Spiral: From the Book of Saw  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2021
Online premiere 1 June 2021
World premiere 12 May 2021
Release date
13 May 2021 Russia Централ Партнершип 18+
13 May 2021 Australia
21 July 2021 Belgium
17 June 2021 Brazil
4 June 2021 Canada
1 July 2021 Czechia
18 June 2021 Estonia K-16
18 June 2021 Finland
21 July 2021 France
9 September 2021 Germany
17 May 2021 Great Britain
15 July 2021 Greece
10 June 2021 Hong Kong III
3 June 2021 Hungary
12 May 2021 Indonesia
7 June 2021 Ireland 18
8 July 2021 Israel 18
16 June 2021 Italy
13 May 2021 Kazakhstan
21 May 2021 Lithuania
13 May 2021 Mexico
27 May 2021 Netherlands
13 May 2021 New Zealand R18
18 June 2021 Poland
2 July 2021 Romania
13 May 2021 Singapore
24 June 2021 Slovakia
12 May 2021 South Korea
21 May 2021 Spain
28 May 2021 Sweden
4 November 2021 Thailand
20 August 2021 Turkey 18+
14 May 2021 USA
13 May 2021 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $40,618,920
Production Lionsgate, Twisted Pictures, Serendipity Productions
Also known as
Spiral: From the Book of Saw, Espiral. El juego del miedo continúa, Spiral, Spiral: From the Legacy of Saw, Spirala: Iz Knjige Testera, Пила: Спираль, 《电锯惊魂》重启版, Arra: Spiral, Espiral: O Legado de Jogos Mortais, Ha'Massor: Ha'Ma'agal Nisgar, Lưỡi Cưa 9: Vòng Xoáy, Saw - Spiral, Saw 9: Spiral, Saw IX, Saw: Spiral, Spiraal: van het boek SAW, Spiral - L'eredità di Saw, Spiral - O Novo Capítulo de Saw, Spirál: Fűrész hagyatéka, Spiral: Testere Devam Ediyor, Spiral: Ο θρύλος του Saw, Spiral. Saw, Spirala bolečine: nova zapuščina igre žaga, Spirála strachu: Saw pokračuje, Spirala: Nowy rozdział serii Piła, Špirála: Saw pokračuje, Spirala: Următorul capitol Saw, Spiralė, Spirale : L'Héritage de Saw, Spirale: L'héritage de Décadence, Spirale: Tiré du livre de Saw, The Organ Donor, Пила: Спіраль, Спиралата: Убийствен пъзел продължава, Эргүүлэг, سبايرل: فروم ذا بوك اوف ساو, सर्पिल: आरी की किताब से, スパイラル：ソウ オールリセット, 你死我活9, 新电锯惊魂, 死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲, 电锯惊魂9, 电锯惊魂9：漩涡, 电锯惊魂9：螺旋, 链锯惊魂9
Director
Darren Lynn Bousman
Darren Lynn Bousman
Cast
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Marisol Nichols
Marisol Nichols
Max Minghella
Max Minghella
Chris Rock
Chris Rock
Zoie Palmer
Zoie Palmer
6.0
Rate 37 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3168
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Okolo Moloko 1 April 2021, 23:34
Когда увидим снова детектива Хоффмана????
Виктория Чайчук 16 May 2021, 17:41
А мне понравился фильм, перезапуск пилы) зачем сравнивать со старыми фильмами.
Spiral: From the Book of Saw - trailer in russian
Spiral: From the Book of Saw Trailer in russian
